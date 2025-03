A Prato Alia Multiutility ed Estra uniscono le forze nello sportello comune di via San Giorgio

PRATO – Anche a Prato Alia Multiutility ed Estra uniscono le forze in uno sportello comune. Inaugurato oggi il nuovo Infopoint di Alia in via San Giorgio 25, all’interno dello store di Estra. Si tratta del terzo sportello condiviso tra le due aziende, dopo quelli già attivi a Borgo San Lorenzo e Sesto Fiorentino. Il nuovo sportello sostituisce infatti l’Infopoint di via dei […]

PRATO – Anche a Prato Alia Multiutility ed Estra uniscono le forze in uno sportello comune. Inaugurato oggi il nuovo Infopoint di Alia in via San Giorgio 25, all’interno dello store di Estra. Si tratta del terzo sportello condiviso tra le due aziende, dopo quelli già attivi a Borgo San Lorenzo e Sesto Fiorentino. Il nuovo sportello sostituisce infatti l’Infopoint di via dei Tintori, situato a poche centinaia di metri, che resterà comunque operativo ancora per un giorno per facilitare la transizione degli utenti. Questa iniziativa rafforza la sinergia tra Alia ed Estra, con l’obiettivo di offrire un servizio più completo ed efficiente ai cittadini, ottimizzando le risorse sul territorio. Un ulteriore passo avanti nel percorso di aggregazione della Multiutility. Tra i vantaggi principali offerti dal nuovo sportello comune, che garantisce la compresenza tra front office di Alia ed Estra in spazi moderni, accoglienti e facilmente accessibili, vi è la possibilità per il pubblico di avere un unico punto di riferimento per le pratiche relative alla gestione dei rifiuti e alle forniture di gas ed energia. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, affidata ad Alia, i cittadini nei giorni di apertura dell’Infopoint di via San Giorgio (il martedì dalle 14 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 13) potranno rivolgersi allo sportello per ritirare attrezzature e contenitori per la raccolta porta a porta, richiedere informazioni sui servizi e sui ritiri a domicilio dei rifiuti ingombranti, fare richieste e segnalazioni.

Per quanto riguarda la gestione delle forniture di luce e gas, affidata ad Estra, allo store si possono sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica, attivare nuove forniture e, per chi è già cliente Estra, comunicare la lettura del proprio contatore e sbrigare le pratiche necessarie (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni), oltre a pagare le fatture con Pos senza costi aggiuntivi. Per quanto riguarda i servizi di Estra si ricorda che l’ufficio è aperto tutta la settimana nei seguenti orari: lunedì 9-13 e 14-18.30, martedì 9-13 e 14-18.30, mercoledì 9-13, giovedì 9-13 e 14-18.30, venerdì 9-13 e 14-18.30, sabato 9-13.

“Questo nuovo sportello è un passo concreto per avvicinarci ancora di più alle comunità che serviamo, offrendo soluzioni moderne ed efficienti’, ha dichiarato Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility – l’integrazione con Estra è un’opportunità per garantire maggiore praticità e sostenibilità ai cittadini. Crediamo che unendo le forze possiamo costruire un futuro migliore per i nostri territori e per chi li abita”. “Questo nuovo sportello comune, che unisce servizi essenziali come energia e ambiente, è un ulteriore conferma della nostra vicinanza ai territori – aggiunge Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra – è un’ulteriore opportunità che diamo ai nostri clienti e a chi vorrà diventarlo. Integrare i servizi per ottimizzare tempi e iter, rientra da sempre nei nostri obiettivi. In particolare, su un argomento come l’energia crediamo che avere un luogo fisico e personale qualificato per avere risposte su come abbattere i costi e ottimizzare i consumi sia fondamentale”.

Anche Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Con questo sportello comune vogliamo rendere i servizi più accessibili e semplificare le operazioni per i cittadini. È la conferma della nostra vicinanza ai territori e ai bisogni delle famiglie e delle imprese che, guardando ai temi dell’energia, qui potranno trovare servizi di qualità e consulenze mirate per abbattere i costi e ottimizzare i consumi”. “Ringrazio Alia Multiutility ed Estra per questo sportello che ci consentirà di mantenere in centro un importante servizio per i cittadini, – conclude il sindaco di Prato, Ilaria Bugetti – come Comune abbiamo fortemente voluto il mantenimento di cinque infopoint Alia che insieme alle tabaccherie convenzionate, rappresenteranno una rete capillare su tutto il territorio agevolando così il compito dei cittadini per una corretta raccolta dei rifiuti. Significa applicare in ogni ambito il principio della prossimità a cui tengo moltissimo perché si traduce in vicinanza e in attenzione. Credo che un’azienda pubblica si differenzi da un’azienda privata per la capacità di tradurre in azioni concrete le esigenze espresse dalla cittadinanza e da chi la amministra con l’obiettivo di trasformare i problemi in opportunità a beneficio della collettività”.