Abbandoni di rifiuti all’isola ecologica di Montemurlo: 21 sanzioni dopo i controlli degli ispettori ambientali

MONTEMURLO – Ventuno sanzioni già elevate e altre cinque posizioni ancora in fase di accertamento. È questo il bilancio dei controlli effettuati dagli ispettori ambientali di Plures Alia all’interno dell’isola ecologica di via Puccini, adiacente al Centro di raccolta di Montemurlo, nel corso di due mattinate di verifica svolte in due lunedì consecutivi. Gli ispettori ambientali hanno rinvenuto decine di sacchi abbandonati contenenti rifiuti domestici indifferenziati, in quantità tali da sommergere letteralmente le singole postazioni dedicate alla raccolta differenziata delle varie frazioni.

Le verifiche hanno permesso di accertare come una parte degli utenti utilizzi impropriamente l’area, abbandonando sacchi di rifiuti domestici all’interno degli spazi recintati. In alcuni casi sono stati rinvenuti anche rifiuti riconducibili ad attività lavorative e produttive. Attraverso l’ispezione del materiale abbandonato, gli ispettori sono riusciti a individuare elementi utili all’identificazione dei responsabili, procedendo così all’emissione delle sanzioni previste. Una situazione che si verifica soprattutto nelle giornate e negli orari di chiusura del Centro di Raccolta e che finisce per compromettere il decoro e la corretta funzionalità di un servizio pensato per agevolare i cittadini che effettuano correttamente la raccolta differenziata.

Alla luce dei risultati emersi, Plures Alia e l’amministrazione Comunale hanno deciso di intensificare e rendere sistematici i controlli nell’area nelle prossime settimane, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno degli abbandoni e tutelare un servizio che rappresenta un’importante opportunità per la cittadinanza. “A seguito delle segnalazioni e degli episodi di comportamenti scorretti riscontrati nell’area dell’isola ecologica di via Puccini, abbiamo deciso di intensificare i controlli insieme a Plures Alia per contrastare un fenomeno che compromette il decoro urbano e il corretto funzionamento di un servizio molto importante per la cittadinanza, – ha detto l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli – i risultati ottenuti dimostrano l’efficacia di questa attività: le sanzioni elevate rappresentano un segnale chiaro verso chi non rispetta le regole e un riconoscimento del lavoro svolto dagli ispettori ambientali di Alia, che ringraziamo per l’impegno e la professionalità. Ricordiamo che l’area è dotata di un sistema di videosorveglianza e di un lettore di targhe, strumenti fondamentali per individuare i responsabili degli abbandoni. Anche il Comune si è attivato direttamente per monitorare le immagini attraverso l’attività della Polizia Locale, che sta collaborando al controllo dell’isola ecologica”.

“Continueremo con i controlli dei nostri ispettori ambientali anche nelle prossime settimane e saremo inflessibili con le sanzioni. Non è accettabile che un’area come l’isola ecologica, pensata e realizzata per essere un servizio in più a disposizione della cittadinanza, venga utilizzata come una discarica, – aggiunge Nicola Ciolini, vicepresidente di Plures Alia – il rispetto delle regole da parte dei cittadini è fondamentale per mantenere il decoro e la pulizia dei nostri territori. Per essere sempre più efficienti e puntuali ed evitare gli abbandoni abbiamo anche messo a disposizione una serie di servizi on demand, tramite la nostra applicazione Aliapp, per prenotare comodamente un ritiro gratuito a domicilio di molti di quei materiali che non rientrano nella normale raccolta porta a porta. Tutti insieme dobbiamo fare fronte comune contro questi gesti di assoluta inciviltà”. Plures Alia ricorda che nell’isola ecologica, accessibile 24 ore su 24, è possibile conferire direttamente negli appositi contenitori i rifiuti che non sono stati esposti durante la raccolta porta a porta: organico, carta e cartone, multimateriale leggero (imballaggi in plastica, metallo, tetrapak e polistirolo), rifiuto residuo non riciclabile e imballaggi in vetro.