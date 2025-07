Accende un fuoco nel parco e minaccia gli agenti: denunciato un uomo

PRATO – È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale l’uomo che sabato scorso ha acceso un fuoco nel giardino pubblico di via del Campaccio. L’uomo, un trentenne italiano, aveva acceso le fiamme direttamente sul terreno per cucinare del cibo appena acquistato, violando il divieto di accensione fuochi nei parchi pubblici e ignorando la presenza […]

PRATO – È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale l’uomo che sabato scorso ha acceso un fuoco nel giardino pubblico di via del Campaccio. L’uomo, un trentenne italiano, aveva acceso le fiamme direttamente sul terreno per cucinare del cibo appena acquistato, violando il divieto di accensione fuochi nei parchi pubblici e ignorando la presenza di famiglie e bambini nell’area. Giunti sul posto, gli agenti della polizia municipale sono intervenuti immediatamente per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza il parco, ma l’uomo ha reagito con violenza, cercando di spingerli via e arrivando perfino a brandire un coltello a serramanico. Vista la pericolosità della situazione, gli agenti sono stati costretti a immobilizzarlo per poterlo disarmare. L’uomo è stato poi accompagnato al Comando della Polizia Municipale e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e porto abusivo di oggetto atto a offendere.