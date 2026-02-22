Adolescenti alla scoperta dell’alpinismo con il CAI

SESTO FIORENTINO — Sono 14 i ragazzi e le ragazze (12–17 anni) che partecipano al programma di alpinismo giovanile 2026 promosso da CAI Firenze e Sesto Fiorentino. Si tratta di un percorso articolato in otto uscite tematiche nel corso dell’anno e un’esperienza estiva in rifugio. Le attività comprendono escursionismo, arrampicata, via ferrata, speleologia ed educazione […]

SESTO FIORENTINO — Sono 14 i ragazzi e le ragazze (12–17 anni) che partecipano al programma di alpinismo giovanile 2026 promosso da CAI Firenze e Sesto Fiorentino. Si tratta di un percorso articolato in otto uscite tematiche nel corso dell’anno e un’esperienza estiva in rifugio. Le attività comprendono escursionismo, arrampicata, via ferrata, speleologia ed educazione ambientale, con l’obiettivo di promuovere sicurezza, autonomia e rispetto della montagna. “Attraverso escursioni, attività tecniche e momenti di confronto, – si legge in una nota del CAI – il progetto mira a trasmettere valori quali rispetto dell’ambiente, sicurezza, autonomia e collaborazione”.