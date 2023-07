Aeroporto, Bussolin (Lega): “Assurda la posizione cerchiobottista dell’assessore Giorgio. Cosa ha fatto il Pd per ampliare il Vespucci fino ad oggi?”

FIRENZE – “Il braccio di ferro intrapreso dall’assessore Giorgio nei confronti di Toscana Aeroporti è incomprensibile per i metodi utilizzati, l’amministrazione non può fare solo la voce grossa a favore di cronaca nei confronti di una infrastruttura che deve scontare un danno causato nel tempo anche da parte di chi governa Firenze: il mancato sviluppo di una nuova pista aeroportuale connesso con il crescente interesse del turismo per Firenze sta mettendo in crisi questa infrastruttura con la pista attuale”: a parlare così è Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega e capo gruppo in consiglio comunale, che poi aggiunge: “In questo senso, da parte di chi svolge il ruolo delicato di assessore comunale, non comprendiamo come mai abbia atteso il 24 luglio per fare la “voce grossa” rendendo noti dati che, a detta dello stesso assessore, erano in suo possesso dal 21 giugno, più di un mese fa: cosa è successo in questo frangente tra Toscana Aeroporti e l’assessore? Non vogliamo pensare che la nuova corrente Schlein del Pd fiorentino intenda fare campagna elettorale sulla pelle dell’aeroporto, strizzando l’occhio a posizioni estremiste contro lo sviluppo di Firenze…”.