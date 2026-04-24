Aeroporto. Corsi (Ecolò) “Faremo tutto per mantenere l’attenzione su questa battaglia centrale per la Piana”

SESTO FIORENTINO – Il 22 ottobre il tar discuterà i ricorsi sull’aeroporto. Ecolò e le liste collegate sostengono che “siamo convinti che l’attuale progetto mantenga le medesime criticità e che quindi non sia compatibile con il modello di sviluppo che vuole la nostra città, un modello che pone al centro le eccellenze del polo scientifico che col nuovo aeroporto sarebbero spazzate via, un modello che considera il parco della Piana come elemento ordinatore di un’area, un’idea di buona occupazione che non ha nulla a che vedere con il turismo d’assalto. Intanto il presidente Giani, al convegno sulle infrastrutture organizzato a Prato da Confindustria, continua a ribadire l’importanza strategica di ampliare l’aeroporto fiorentino perchè attualmente Pisa e Firenze coprono soltanto un terzo dei voli in entrata e uscita. Un’opera scellerata, anacronistica, cui continueremo ad opporci con fermezza”. “Siamo stufi dei continui tentativi di rilancio da parte del Presidente Giani, che ultimamente ha frequentato assiduamente le assemblee dei partiti del centro sinistra sestese, di un’ opera inutile e sbagliata che darebbe il colpo di grazia ad un territorio come la Piana fiorentina già fragile dal punto di vista idraulico, come purtroppo abbiamo sperimentato con gli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito anche Sesto – commenta Beatrice Corsi candidata sindaca della coalizione costituita dalle liste Ecolò e Sesto CollettivA- Faremo tutto il possibile per mantenere l’attenzione su questa battaglia centrale per la Piana e non faremo un passo indietro, ribadendo il nostro no ad ogni ipotesi di ampliamento di Peretola”.