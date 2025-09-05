Aeroporto, il Pd campigiano non ci sta: “Saremo al fianco dei cittadini. Lo sviluppo previsto è sbagliato”

CAMPI BISENZIO – Anche il Partito Democratico campigiano dice la sua in materia di aeroporto e “sullo sviluppo del sistema aeroportuale di Firenze”. A parlare è il segretario Alessandro Carmignani: “Esultare senza conoscere le 13 prescrizioni contenute nell’approvazione del Masterplan per lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze da parte della Commissione ministeriale è soltanto una mossa di campagna elettorale. Il nostro Comune e il Pd di Campi Bisenzio da anni hanno votato atti e delibere contro l’ampliamento dell’aeroporto e già nel 2019 l’amministrazione comunale aveva presentato ricorso al Tar sul Masterplan precedente insieme ad altri Comuni e ha avuto ragione con la decisione del giudice di annullare il decreto ministeriale. Pertanto, il Pd campigiano continuerà questa battaglia a difesa dei cittadini e del territorio della Piana. La nostra non è una posizione ideologica tesa soltanto a salvaguardia del nostro giardino. Anche perché la nostra città è già, purtroppo, impattata in maniera importante dall’attività dell’aeroporto di Peretola, specialmente in fase di decollo. Rischiano, infatti, di essere compromesse zone che costituiscono il sistema di biodiversità e di ecosistema del Parco della Piana, elemento ordinatore e area di compensazione alla grande urbanizzazione del territorio che deve essere valorizzato, protetto e ampliato. Lo sviluppo dello scalo di Peretola così come finora immaginato è sbagliato e non ambientalmente sostenibile. Dobbiamo ridare valore al nostro territorio e non lo si può fare con questo progetto di ampliamento del sistema aeroportuale.