Aeroporto: in autunno la discussione al Tar dei ricorsi. Le posizioni di Pecchioli e di Sforzi

SESTO FIORENTINO – I ricorsi contro la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Firenze verranno discussi dal Tar della Toscana il prossimo autunno. L’udienza, così come è stato notificato al Comune di Sesto Fiorentino, è fissata per il 22 ottobre, con la sentenza attesa due, tre mesi dopo, si ragiona in municipio. “Come nei precedenti […]

SESTO FIORENTINO – I ricorsi contro la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Firenze verranno discussi dal Tar della Toscana il prossimo autunno. L’udienza, così come è stato notificato al Comune di Sesto Fiorentino, è fissata per il 22 ottobre, con la sentenza attesa due, tre mesi dopo, si ragiona in municipio. “Come nei precedenti ricorsi, andremo in udienza convinti delle nostre ragioni, forti del fatto che questo progetto ricalca il precedente di cui non supera nessuna criticità”, sottolinea all’Agenzia Dire Claudia Pecchioli, vicesindaca facente funzione di sindaca. “Siamo fiduciosi di vedere riconosciute le nostre ragioni, ferma restando la volontà e l’impegno preso con la città di continuare ad opporci anche nei successivi gradi di giudizio qualora necessario”. Detto questo, Pecchioli si lancia anche in un’altra constatazione: “A dispetto degli annunci dello scorso autunno, siamo alla vigilia dell’estate e ancora i lavori non sono partiti. Evidentemente qualche problema c’è indipendentemente da questi ricorsi”. Insomma, chiosa, “è un film già visto su una scelta sbagliata contro la realtà, il buonsenso, e che tiene in ostaggio lo sviluppo di tutto il nostro territorio”.

“Comunque vada il Comune di Sesto Fiorentino sa da quale parte stare e continuerà ad opporsi in ogni sede, qualunque sia il risultato. – dice Damiano Sforzi, candidato sindaco alle elezioni amministrative di maggio con AVS, Movimento 5 Stelle, PD e PerSesto – Da sempre lavoriamo per difendere il nostro territorio perché sappiamo che questo è un sbagliato sotto tutti i punti di vista: ambientale, politico e tecnico. Confidiamo che il TAR prenderà la decisione giusta”.