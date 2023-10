Aeroporto, la maggioranza in consiglio comunale attacca: “Se la nuova pista è nociva, Fossi lo dica senza tentennamenti”

CAMPI BISENZIO – “Rimaniamo esterrefatti delle dichiarazioni rilasciate dall’ex sindaco Emiliano Fossi. Si è sempre detto contrario all’ampliamento dell’aeroporto, ha bluffato fino a oggi o ha perso la memoria? Soltanto dieci giorni fa, in occasione della festa de l’Unità presso il circolo della Querce, si era espresso in modo contrario alla nuova pista, che riconosceva […]

CAMPI BISENZIO – “Rimaniamo esterrefatti delle dichiarazioni rilasciate dall’ex sindaco Emiliano Fossi. Si è sempre detto contrario all’ampliamento dell’aeroporto, ha bluffato fino a oggi o ha perso la memoria? Soltanto dieci giorni fa, in occasione della festa de l’Unità presso il circolo della Querce, si era espresso in modo contrario alla nuova pista, che riconosceva nociva per la salute dei cittadini della Piana”: non le mandano certo a dire dietro i quattro gruppi consiliari di maggioranza (Sì parco No aeroporto, FareCittà, SI Campi a Sinistra e Movimento 5 Stelle) che siedono fra i banchi del consiglio comunale sull’ampliamento dell’aeroporto di Firenze.

“L’ex sindaco dichiara di volere tenere “insieme le posizioni di Biffoni e di Nardella” sapendo bene e affermando, che la posizione favorevole alla pista, all’interno del Pd, è maggioritaria. Se si afferma inoltre, che l’asse tra lui e Giani, esplicitamente e convintamente favorevole alla pista, si è a oggi rinsaldato, si può anche dedurre che quest’ultimo ha convinto il segretario regionale a realizzare la nuova pista. Ci chiediamo allora se preoccupa di più il deputato Fossi la salute del Pd o quella di migliaia di abitanti. Come se non bastasse, Giani in questi giorni ha dichiarato che le manifestazioni di piazza non sono importanti, che la contrarietà alla nuova e vecchia pista di quattro sindaci e di molte segreterie dello stesso Pd e di decine di associazioni ambientaliste, non devono essere prese in considerazione, perché per lui valgono soltanto gli iter amministrativi”.

“Quindi per il presidente della Regione, le compensazioni previste per i territori saneranno e mitigheranno i disagi della nuova pista, che può benissimo convivere con il Parco della Piana. Come maggioranza consiliare di Campi Bisenzio, esprimiamo totale disaccordo sui contenuti e sui metodi che Giani, garante della salute dei cittadini e degli interessi del territorio, utilizza da sempre riguardo al problema sanitario e ambientale. Non si preoccupa, al contrario, di rispondere alle manifestazioni di migliaia di cittadini sorvolati e di sorvolandi, ma si preoccupa invece di rispondere a Italia Viva, che ha chiesto rassicurazioni sulla realizzazione di un’opera ormai giudicata unanimamente dannosa per la Piana e la salute dei cittadini, da decine di associazioni ambientaliste”.

“E’ il politico navigato, che oggi insieme a Fossi cerca di non fare “strappi” all’interno del Pd, ignorando invece gli “squarci” che costoro hanno causato all’interno della popolazione della Piana, come nel caso di Peretola, contrapponendo gli interessi legittimi degli attuali sorvolati con quelli dei sostenitori del rispetto della salute e dell’ambiente. Per il presidente della Regione e il segretario del Pd, nulla contano le istanze delle associazioni che attraverso esposti, ricorsi al Tar e Consiglio di Stato, hanno dimostrato come spesso si sia agito in maniera illegittima, tanto da soccombere in varie sentenze”.

“Per Fossi, Giani e Monni, quest’ultima sempre “prudentemente” in silenzio al riguardo, – concludono – nulla conta se Campi sarà sorvolato in maniera rovinosa da centinaia di aerei, che inquineranno acusticamente e ambientalmente, un parco meraviglioso, una Rsa e centinaia di abitazioni. Conta molto invece per costoro, l’unità del Pd, che noi traduciamo come unità di intenti della sua classe dirigente, finalizzata a ottemperare agli interessi economici di pochi. Vogliamo essere chiari con i cittadini, noi combatteremo in ogni sede istituzionale e giudiziaria questo palese atteggiamento antidemocratico, antiambientalista e opportunista”.