Aeroporto. Madau (SI) “Un copione che si ripete con sorprendente regolarità”

SESTO FIORENTINO – “Ormai è un copione che si ripete con sorprendente regolarità. Ogni volta che i proponenti del nuovo aeroporto di Peretola annunciano l’imminente avvio dei lavori, puntualmente emerge un nuovo intoppo, un rallentamento, un nodo procedurale da sciogliere”. Lo afferma Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana Firenze, commentando le notizie che riguardano l’iter del progetto promosso da Toscana Aeroporti. “Ci viene raccontato da anni che il progetto sarebbe solido, blindato, inattaccabile. Eppure, alla prova dei fatti, ogni passaggio si trasforma in una corsa ad ostacoli. Ricorsi, verifiche (questa volta europee), approfondimenti tecnici, osservazioni: non esattamente il percorso lineare e senza ombre che ci è stato descritto”.

Per Sinistra Italiana il punto politico resta chiaro: “Se davvero l’iter fosse così perfetto e inoppugnabile come ci viene ripetuto ad ogni conferenza stampa, non assisteremmo a questo susseguirsi di rallentamenti proprio nei momenti in cui si annuncia la partenza delle ruspe. La realtà è che le criticità esistono e continuano a emergere”. “La marcia trionfale raccontata sui giornali – conclude Madau – appare sempre più per quello che è: un progetto incompatibile con il territorio e con le norme che, a tutti i livelli, lo tutelano e che fatica a stare in piedi senza continui aggiustamenti. Forse sarebbe il caso di aprire finalmente una discussione seria e trasparente sul futuro dell’area invece di limitarsi ad annunci periodici che vengono sistematicamente smentiti dai fatti. Ed inoltre è più che mai necessario discutere anche sull’utilizzo dei cospicui fondi pubblici per il nuovo aeroporto fermi da oltre un decennio per opere realmente utili per il nostro territorio”.