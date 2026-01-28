Aeroporto, nel 2025 numeri da record per i passeggeri. Ma anche di controlli. Droga, orologi di lusso, valuta: tutti i numeri

FIRENZE – Il 2025 si è chiuso con un risultato storico per l’aeroporto Vespucci di Firenze, che ha sfiorato i 4 milioni di passeggeri annui, registrando una crescita di circa il 10% rispetto al 2024 e raggiungendo il più alto volume di traffico mai conseguito dallo scalo. In un contesto caratterizzato da un sensibile incremento […]

FIRENZE – Il 2025 si è chiuso con un risultato storico per l’aeroporto Vespucci di Firenze, che ha sfiorato i 4 milioni di passeggeri annui, registrando una crescita di circa il 10% rispetto al 2024 e raggiungendo il più alto volume di traffico mai conseguito dallo scalo. In un contesto caratterizzato da un sensibile incremento dei flussi, un ruolo determinante è stato svolto dalla sinergia operativa tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, una collaborazione ulteriormente rafforzata dal Protocollo d’intesa sottoscritto a livello nazionale. Tale integrazione ha consentito di garantire un presidio efficace, continuo e altamente qualificato, traducendosi in risultati di assoluto rilievo nel contrasto ai traffici illeciti e nella tutela degli interessi economici e della sicurezza collettiva.

In ambito valutario, l’azione congiunta quotidianamente svolta sui varchi doganali, sia nei confronti dei paesi extra-UE sia all’interno dei flussi intra-unionali, ha permesso di intercettare nuove rotte di movimentazione illecita di capitali. Complessivamente sono state contestate 114 violazioni, di cui 5 con sequestro, per somme rinvenute pari a quasi 1,8 milioni di euro, con l’irrogazione di sanzioni amministrative per circa 125.000 euro e sequestri per quasi 40.000 euro. Parallelamente, i controlli hanno interessato numerosi passeggeri che hanno movimentato denaro contante al di sotto della soglia di dichiarazione, per un ammontare complessivo di circa 3,5 milioni di euro, confermando come tali condotte possano costituire indicatori di fenomeni più gravi, quali il riciclaggio e il finanziamento di attività illecite.

L’attento monitoraggio dei viaggiatori in arrivo e in partenza, svolto in piena integrazione operativa fra ADM e Guardia di finanza, anche con il supporto delle unità cinofile, ha inoltre portato al sequestro di diverse sostanze stupefacenti, alla denuncia a piede libero di sette soggetti all’Autorità giudiziaria e a numerose segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Di particolare rilievo anche i risultati conseguiti nel contrasto al contrabbando: sono stati sequestrati tre orologi di lusso (Cartier e Rolex) per un valore complessivo superiore a 46.000 euro, con diritti evasi per oltre 10.000 euro. In materia di tabacchi lavorati esteri sono stati redatti 23 verbali per l’illecita introduzione di sigarette, sigari e tabacco, per un totale di oltre 27 kg. Sono stati inoltre sequestrati più di 3 kg di corallo protetto, trasportato da passeggeri provenienti dalla Polinesia Francese e dall’Indonesia.

In tema di contraffazione, l’attività ispettiva congiunta ha portato al sequestro di numerosi orologi e oggetti di gioielleria recanti marchi noti (tra cui Rolex, Hublot, Patek Philippe, Cartier, Mont Blanc e Tag Heuer), nonché di un ingente quantitativo di capi di abbigliamento e accessori contraffatti di primari brand internazionali. Tredici trasgressori sono stati sanzionati, mentre per un cittadino italiano proveniente dalla Cina è scattata la denuncia a piede libero, con indagini tuttora in corso. Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela della salute pubblica, ambito nel quale l’azione sinergica ADM–Guardia di Finanza ha consentito di effettuare cinque sequestri per un totale di oltre 4.000 pasticche, tra Viagra/Sildenafil, Tadalafil e altri principi attivi, con conseguenti denunce penali. Tra le operazioni più significative si segnala il sequestro di quasi 1.500 pasticche nei confronti di una cittadina cinese e di circa 600 pasticche e bustine a due passeggeri italiani provenienti da Cuba e Thailandia.

Rilevanti anche i risultati conseguiti in materia di sicurezza alimentare e sanitaria, con il sequestro di quasi 300 kg di prodotti di origine animale privi di certificazione, tra cui carni, prodotti lattiero-caseari e pesce. Sono stati inoltre sequestrati e distrutti oltre 500 kg di prodotti di origine vegetale non conformi. Nel corso dell’anno sono state infine registrate 80 movimentazioni di animali da compagnia, con due casi di ingresso condizionato per irregolarità documentali o sanitarie. In ambito tax refund, i funzionari ADM hanno rilasciato quasi 160.000 attestazioni di svincolo Iva a favore dei turisti che hanno acquistato beni nell’Unione Europea, con un incremento medio del 12% rispetto all’anno precedente.