Agostino Barlacchi premiato dall’Aci

CALENZANO – Cinquant’anni sono lunghi ma per lui sono passati in un soffio sempre alla guida di tante auto. Agostino Barlacchi viene premiato dall’Aci per i 50 anni di patente come “pioniere del motore” ma anche per aver organizzato tante mostre ed eventi dove l’auto è stata la protagonista incontrastata della sua vita”. Tante infatti […]

CALENZANO – Cinquant’anni sono lunghi ma per lui sono passati in un soffio sempre alla guida di tante auto. Agostino Barlacchi viene premiato dall’Aci per i 50 anni di patente come “pioniere del motore” ma anche per aver organizzato tante mostre ed eventi dove l’auto è stata la protagonista incontrastata della sua vita”. Tante infatti sono le manifestazioni che vedevano l’auto come “icona della nostra vita e lui le ha proposte in tutte le salse anche di quelle che non vanno a benzina”. Infatti è proprio lui a essere entrato nel “guinness“ dei primati per aver guidato e battuto il record dei 50 metri su di una Fiat 500 a motore… a molla. Ma poi le sue manifestazioni vanno tutte in direzione delle auto sia pure giocattolo, in latta, con il cuore d’acciaio come le definisce lui con tante mostre tutte di grande successo. Poi anche mostre con auto vere proprio per far conoscere come un tempo si guidava, si correva, oppure quali erano i design dell’epoca.

Dalla corsa in salita della Coppa della Consuma al Rally da Carmignano a Greve in Chianti, dai Rally d’autunno di Bivigliano, Rufina, Pontassieve, alle grandi rassegne come “Le bellissime Italiane” dedicata ai design delle carrozzerie, fino al centenario dell’Alfa Romeo, “Motori nel passato” di Palazzo Strozzi o ”Le ruote della vita“ di Chiesanuova: insomma dove c’erano le auto, c’era lo zampino di questo grande appassionato dell’auto. L’ultima sua fatica è dedicata alla ricorrenza dei 170 anni dell’invenzione del motore a scoppio ad opera di Barsanti e Matteucci a Villa Montalvo a Campi Bisenzio dal 2 al 5 giugno prossimi con una panoramica di auto “giocattolo” e modelli che ripercorreranno la storia di quelle auto che corrono con la benzina dei sogni.