Aks Sesto, il karate è più di una passione: un poker di nuovi allenatori

SESTO FIORENTINO – È con grande orgoglio che l’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino annuncia il successo dei quattro aspiranti allenatori che hanno recentemente conquistato il diploma di allenatore di Karate Fijlkam: Virginia Castellucci, Cosimo Margheri, Ilaria Paoletti e Nicola Piccolomini. Durante la settimana di formazione presso il Centro Olimpico di Ostia, i tecnici Aks hanno lavorato instancabilmente e il loro impegno è stato premiato. Ora, oltre a intraprendere il loro cammino da allenatore, sono pronti a trasmettere la passione che hanno a tutti gli appassionati di questa disciplina sportiva. L’Aks, infatti, ha sempre investito nel futuro dei suoi karateka, giovani e meno giovani, e “oggi vediamo con gioia – spiegano – che questi sforzi vengono ripagati. I quattro nuovi allenatori, nati e cresciuti all’interno del club sestese, sono un esempio tangibile di come il karate possa essere uno strumento di crescita personale e sociale”. Con il loro ingresso nel gruppo di tecnici Aks certificati Fijlkam Coni, composto da due maestri, un istruttore, cinque allenatori e tre aspiranti allenatori, l’Aks si conferma ancora una volta come un’organizzazione di eccellenza nella promozione del karate. “Un caloroso “in bocca al lupo”, quindi, a Virginia, Cosimo, Ilaria e Nicola per questa nuova avventura, certi che il loro impegno e la loro dedizione continueranno a portarli a nuovi successi nel mondo del karate”. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica federazione italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per ulteriori informazioni telefonare a Leonardo Marchi al numero 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.