Aks Sesto, Leonardo Ulqinaku settimo agli Europei di karate

SESTO FIORENTINO – Dopo la grande emozione di avere un atleta convocato per i Campionati Europei di karate 2025 e la gioia di averlo visto, dal vivo o in streaming, combattere sui tatami in Polonia, l’Accademia Karate Shotokan è fiera del risultato raggiunto da Leonardo Ulquinaku. Leonardo ha concluso infatti la sua prima esperienza europea con un prestigioso settimo posto, dopo avere disputato ben quattro incontri nella categoria Junior +76kg, a Bielsko-Biala (Polonia) rappresentando la Nazionale albanese. Con il primo incontro opposto all’atleta del Lussemburgo, ha dimostrato subito la sua superiorità, chiudendo con un netto 4-1 grazie a un pugno al volto e un bel calcio. Nel secondo incontro si è trovato di fronte il fortissimo atleta slovacco, primo nel ranking mondiale e medaglia di bronzo al Mondiale di Jesolo: purtroppo arriva una prevedibile sconfitta netta. Accedendo quindi ai ripescaggi, nel terzo incontro si è battuto contro il portacolori della Slovenia: dopo un inizio difficile con un parziale a sfavore di 0-4, Leonardo ha rimontato con grinta chiudendo con una splendida vittoria per 7-4. Nel suo ultimo incontro ha affrontato l’italiano Burrosi, già incontrato più volte in Italia: il match termina 0-2 a favore dell’Italia, fermando Leonardo al 7° posto. Un risultato di grande valore per la sua prima esperienza europea, che dimostra il suo talento, la sua determinazione e il grande lavoro svolto insieme alla famiglia Aks, che esprime “un ringraziamento speciale alla Nazionale albanese per l’opportunità offerta a Leonardo di partecipare a questa prestigiosa competizione. Essere parte di un evento così importante è stato un onore e un’esperienza unica che Leonardo ha potuto riportare nel dojo sestese”. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.