Aks Sesto, Open in Campania: super bronzo per Matteo Risito

SESTO FIORENTINO – La squadra agonisti dell’Accademia Karate Shotokan è appena rientrata da un appassionante week end a Eboli dove con la sua delegazione agonistica kata e kumite ha preso parte all’Open di Campania. In rappresentanza della squadra nove atleti sono scesi sui tatami di gara: 5 nel kata e 4 nel kumite. Con loro, i coach Nicola Piccolomini, Virginia Castellucci e Cosimo Margheri, che hanno guidato l’intera squadra verso il successo. Molto positivi i singoli risultati ottenuti, ma in modo particolare “risplende” il bronzo di Matteo Risito nel kumite +78 kg. Degno di nota il quinto posto di Cosimo Capaccioli nel kumite Under 14. L’Accademia Karate Shotokan è presente nel territorio della Piana con quattro sedi (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Settimello e Brozzi), con corsi di avviamento allo sport, karate agonistico e amatoriale, difesa personale. Ed è affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero di telefono 3356817050 o via e-mail a leonardo@aks.it