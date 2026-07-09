“Al coperto sotto le stelle”: la nuova annata rotariana del Club Bisenzio Le Signe inizia nel segno del fare

SIGNA – Quella del 7 luglio è stata la serata che ha dato il via alla nuova annata rotariana per il Rotary Club Bisenzio Le Signe a Villa Castelletti. Una serata “Al coperto sotto le stelle”, come spiegato dal neopresidente Raimondo Perodi Ginanni, che ha inteso andare al centro della missione del Rotary e che […]

SIGNA – Quella del 7 luglio è stata la serata che ha dato il via alla nuova annata rotariana per il Rotary Club Bisenzio Le Signe a Villa Castelletti. Una serata “Al coperto sotto le stelle”, come spiegato dal neopresidente Raimondo Perodi Ginanni, che ha inteso andare al centro della missione del Rotary e che ha visto come ospiti e relatori due rappresentanti dell’associazione Sheep Italia, Anna Tarocchi e Nara Mazzetti, in un evento presentato su iniziativa della socia del club Viola Valguarnera. Le due rappresentanti dell’associazione hanno raccontato infatti ai presenti il percorso e la storia di questa Onlus e del loro operato a supporto delle necessità dei senza fissa dimora, in particolare attraverso la consegna di rifugi mobili. “Ho voluto dare inizio all’annata – ha detto il presidente del club – con una serata dedicata all’operato di un’associazione che traduce lo spirito rotariano del servizio, aderendo subito all’invito di Viola Valguarnera e ribadendo quanto detto in occasione del mio insediamento, ovvero che sono un “presidente facilitatore” per le iniziative proposte dai soci, veri azionisti del club”.

Ospiti della serata, fra gli altri, anche due rappresentati dell’amministrazione comunale signese, il vicesindaco Marinella Fossi e l’assessore al sociale Marcello Quaresima. Una serata nella quale il “fare” rotariano ha potuto trovare il suo compimento: i soci e gli ospiti seguiti dalle due rappresentati di Sheep Italia si sono cementati infatti nella costruzione di questi rifugi mobili destinati a mettere in sicurezza gli homeless che spesso si trovano a subire, senza ripari, il rigore dell’inverno. La storia raccontata da Anna e Nara è partita fra l’altro da un evento che si è svolto al circolo di San Martino a Gangalandi, a Lastra a Signa, dove, tempo fa, numerosi volontari offrirono il loro contributo affascinati dall’idea di poter contribuire ad alleviare i bisogni dei più deboli. A tal proposito, come ribadito dal presidente Perodi Ginanni, il Rotary Club Bisenzio Le Signe sarà a fianco di Sheep Italia con un service che possa assicurare sostegno alle varie iniziative.