Alessio Biagioli si aggiudica la fascia di Agrichef Toscana

CALENZANO – Alessio Biagioli di Casamatta ed ex sindaco di Calenzano ha sbaragliato gli avversari e si è aggiudicato la fascia di Agrichef Toscana che permetterà di partecipare alle finali di Roma del Festival Agrichef in programma il 26 marzo. A portare alla vittoria Biagioli e il suo staff in cucina è stata la minestra […]

CALENZANO – Alessio Biagioli di Casamatta ed ex sindaco di Calenzano ha sbaragliato gli avversari e si è aggiudicato la fascia di Agrichef Toscana che permetterà di partecipare alle finali di Roma del Festival Agrichef in programma il 26 marzo. A portare alla vittoria Biagioli e il suo staff in cucina è stata la minestra di pane un classico tra i piatti toscani degli avanzi rivisitati. Agrichef Toscana, promosso da Turismo Verde-Cia, si è svolto a Grosseto, all’Isis Leopoldo II di Lorena. “Questo premio permette di valorizzare le esperienze culinarie – dice Biagioli – e creare momenti di scambio tra gli agriturismi e la ristorazione, solitamente si abbina con gli istituti alberghieri in modo da coinvolgere i giovani studenti. Ogni anno viene proposto un tema quest’anno era sul recupero del cibo. Noi come Casamatta ci siamo presentati con la minestra di pane che rappresenta il classico piatto di recupero del pane della tradizione toscana, un piatto accompagnato dall’olio e la giuria ci ha premiato”. Biagioli anche se ha conquistato il titolo di agrichef toscano sottolinea di non poter rivestire il titolo di chef. “Non mi ritengo uno chef, – afferma – mi occupo solo di gestire la cucina”.

In gara 7 agrichef provenienti da altrettanti agriturismi di diverse zone della Toscana, insieme agli studenti dell’Istituto alberghiero, che hanno collaborato alla preparazione dei piatti ed effettuato il servizio di sala. Il piatto vincitore, dell’agrichef Alessio Biagioli, è stato preparato con gli studenti Valerio Gemignani e George Alger. Biagioli aveva già vinto il Festival Agrichef due anni fa ad Amatrice con una lampredotto speziato. “La minestra di pane tornerà a concorrere anche domani – spiega Biagioli – questa volta elemento importante sarà l’impiattamento studiato con i ragazzi dell’Alberghiero: sarà accompagnato da pane, formaggio e una spuma di patate, a fianco del piatto sarà messo a disposizione la bottiglietta dell’olio. Come vino d’accompagnamento ci sarà il vino di San Donato altro prodotto di Calenzano”.