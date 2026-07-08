Alla Biblioteca la consegna dei diplomi degli studenti del Calamandrei

SESTO FIORENTINO – Attesa come ogni anno la cerimonia della consegna dei diplomi promossa dall’Istituto Calamandrei si è tenuta martedì pomeriggio nel cortile della Biblioteca Ragionieri a Doccia. Dopo l’Inno nazionale è iniziata la cerimonia che quest’anno ha visto 214 diplomati di cui 10 studenti hanno ottenuto il massimo dei voti, 100. A presentare la serata, come ogni anno Francesco Lotti, hanno partecipato il dirigente scolastico Francesco Ramalli e l’assessore all’istruzione Chiara Meriggi. Presenti 170 studenti con le famiglie. Sul palco della Biblioteca sono salite le classi degli studenti diplomati e i giovani hanno potuto raccontare la propria esperienza e le emozioni scaturite durante l’esame di maturità. Qualcuno ha cercato di scherzare, altri hanno ricordato i momenti di socialità, il rapporto con i compagni, la nascita di amicizie. Per tutti la certezza di aver vissuto un momento importante e indimenticabile come quello dell’esame di maturità. La serata, segnata da un piacevole venticello estivo, si è conclusa tra commozione e divertimento.