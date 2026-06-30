CALENZANO – Si terrà dal 7 al 12 luglio alla Casa del Popolo la Festa dell’Unità promossa dal Partito Democratico. Appuntamento che fa parte della Festa metropolitana diffusa intitolata “Festa dal Basso”, un percorso estivo che unisce i territori fiorentini per rilanciare il confronto politico partendo dalle comunità, dai militanti e dai volontari. Il programma di Calenzano propone ogni sera dibattiti di primo piano incentrati sul futuro del territorio e sulle grandi sfide nazionali, affiancati da momenti di buona cucina e musica dal vivo. Il ristorante-pizzeria aprirà tutte le sere a partire dalle 19.30, e sarà sempre attivo il tesseramento. Il calendario degli incontri politici si aprirà il 7 luglio alle ore 21, con un dibattito di rilievo interregionale: Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, ed Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, si confronteranno sulle sfide del governo regionale.

Mercoledì 8 luglio, alle ore 21.30, l’attenzione si sposterà sulle politiche sanitarie con l’assessore regionale Monia Monni dedicata ai temi della sanità toscana. Giovedì 9 luglio, sempre alle ore 21.30, si parlerà di sviluppo locale nell’incontro con Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi incentrato su la piana fiorentina e l’area vasta, moderato dai membri del gruppo consiliare del Pd di Calenzano: Maria Arena, Sandra Vannini, Maria Grazia Biagiotti e Alessio Pedrini. La serata conclusiva di domenica 12 luglio, alle 21.30, affronterà lo scenario politico nazionale con il dibattito intitolato Come si costruisce il campo largo. Il confronto vedrà la partecipazione di Emiliano Fossi (segretario regionale Pd e deputato), Dario Danti (segretario regionale Sinistra Italiana), Andrea Quartini (deputato Movimento 5 Stelle) e Francesco Bonifazi (deputato Italia Viva). Spazio anche alla musica dal vivo nel fine settimana, sempre alle ore 21.30: venerdì 10 luglio saliranno sul palco i Sambre in concerto, mentre sabato 11 luglio sarà la volta dei Blend.

La festa si caratterizza inoltre per una forte apertura al mondo dell’associazionismo e del terzo settore, ospitando vari banchini informativi nel corso delle sei giornate: l’Associazione Mara Baronti sarà presente il 7, 8, 10 e 11 luglio; l’Associazione Amici di Civica con i suoi libri l’8 e il 9 luglio; Emergency l’8 e l’11 luglio; infine, lo Spi Cgil sarà presente l’8 luglio con una raccolta firme. L’obiettivo di questa Festa dal basso è ripartire dai bisogni e dalle idee delle persone, consolidando i circoli e le Case del Popolo come spazi vivi di partecipazione democratica e di ascolto aperto a tutta la cittadinanza.