Alla sede del Rinascita Doccia la presentazione del libro di Dario Baldi

SESTO FIORENTINO – Sabato 20 giugno alle 18 presso lo stadio Biagiotti sede del Rinascita Doccia, sarà presentato “Vincere non è l’unica cosa che conta” (Edito Lab DFG), libro di Dario Baldi uscito lo scorso 29 maggio. Il giornalista e autore radiofonico de La Zanzara su Radio 24 presenta il suo libro in compagnia dell’intermediario di […]

SESTO FIORENTINO – Sabato 20 giugno alle 18 presso lo stadio Biagiotti sede del Rinascita Doccia, sarà presentato “Vincere non è l’unica cosa che conta” (Edito Lab DFG), libro di Dario Baldi uscito lo scorso 29 maggio. Il giornalista e autore radiofonico de La Zanzara su Radio 24 presenta il suo libro in compagnia dell’intermediario di mercato Bernardo Brovarone e con i giornalisti Flavio Ognissanti (Passione Fiorentina/Labaro Viola) e Manfredi Pontello (Italia 7). Sarà presente l’assessore Massimiliano Kalmeta.