Allo stadio Zatopek è ripartita la stagione agonistica dell’atletica

CAMPI BISENZIO – Quasi 150 partecipati per la prima gara della stagione Fidal dell’atletica toscana. L’ha ospitata lo stadio Zatopek di Campi Bisenzio per l’organizzazione dell’Atletica Campi del presidente Riccardo Bicchi: il biathlon valevole per la Coppa Toscana Ragazzi e Ragazze per il raggruppamento provinciale di Firenze, più le gare delle staffette 4×100 di categoria. Presente a portare i saluti del sindaco Tagliaferri anche l’assessore allo sport del Comune di Campi Bisenzio, Davide Baldazzi.

Tutto si è svolto nel migliore dei modi grazie anche al consueto dispiegamento di volontari della società di casa, oltre che per la competenza dei giudici di gara Fidal, dei cronometristi e del comparto segreteria guidato da Tamara Balestri. Nonostante la numerosa partecipazione (anche in considerazione del fatto che ciascun atleta è andato in pista per due gare più l’eventuale staffetta), con le gare iniziate poco prima delle 15, alle 17 erano già state archiviate e celebrate anche le premiazioni individuali e di squadra, per la gioia del numeroso pubblico di genitori e tecnici.

Dal punti di vista tecnico l’evento ha visto gareggiare tre campioni toscani indoor in carica. Il biathlon Ragazze lo ha vinto Giorgia Bongianni dell’Atletica Calenzano su Alessia Vergari (Atletica Sestese, prima assoluta sui 60 metri) e Sara Ammavuta (Atletica Calenzano, prima assoluta nel lancio del vortex).

Il biathlon Ragazzi lo ha vinto Giorgio Petri dell’Atletica Sestese (che ha vinto entrambe le prove, sia il peso che i 60 metri), davanti a Francesco Calamai (Atletica Calenzano) e Riccardo Santangelo (Atletica Sestese).

La staffetta 4×100 l’ha vinta l’Atletica Sestese sia tra i Ragazzi (56”8) che tra le Ragazze (56”7).

Allo Zatopek si tornerà in pista domenica mattina (24 marzo) con la prima gara della Fase interprovinciale dei Campionati di società Cadetti e Cadette, mentre tra gli appuntamenti più importanti in arrivo c’è la due giorni dei Campionati toscani di società Allievi e Allieve. Poi, nella seconda parte di stagione, la Finale che assegnerà gli scudetti dei Campionati italiani di società, sempre Allievi e Allieve.