Alluvione, Artex in campo per aiutare gli artigiani a fare richiesta di rimborso

FIRENZE – Artex in campo per aiutare gli artigiani colpiti dall’alluvione dello scorso novembre a richiedere i contributi per i danni subiti. Simest, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo, eroga un contributo a sostegno dei danni diretti subiti dalle imprese esportatrici nelle aree colpite dall’alluvione, nella province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. “Artex – si legge in una nota – mette a disposizione le proprie professionalità per supportare le imprese che vogliono presentare richiesta di rimborso. Il contributo, a fondo perduto, è del 100% per gli attivi coperti da polizza assicurativa e dell’80% per quelli non coperti. L’importo verrà erogato in un’unica tranche dopo l’approvazione della domanda e la presentazione di una perizia – redatta da un perito incaricato dall’impresa richiedente – che dovrà descrivere il nesso di causalità diretta tra l’evento e i danni subiti. La misura è valida fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile”. “Simest eroga un contributo a sostegno dei danni diretti subiti dalle imprese esportatrici nelle aree colpite dagli eventi alluvionali, noi mettiamo a disposizione le nostre competenze per supportare le imprese artigiane nella compilazione delle domande e nella presentazione della documentazione necessaria, – affermano da Artex – le imprese hanno subito forti danni dal maltempo, hanno bisogno di ogni sostegno possibile”. Per maggiori dettagli e supporto: Maria Elena Angeli (055 9944110 – mariaelena.angeli@artex.firenze.it).