Amministrative, il Pd pratese presenta la lista dei candidati al consiglio comunale

PRATO – L’assemblea del Partito Democratico di Prato, su proposta del segretario reggente Christian Di Sanzo, ha approvato ieri sera la lista dei candidati alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Dopo l’approvazione della candidatura a sindaco di Matteo Biffoni, votata all’unanimità dalla Direzione provinciale martedì scorso, arriva il via libera alle 32 persone che si candidano a rappresentare il partito in consiglio comunale. “Ci presentiamo alla città con una lista competitiva, radicata nel territorio, capace di rappresentare al meglio la nostra comunità. Abbiamo lavorato con impegno alla sua composizione e sono grato a tutte le candidate e a tutti i candidati che si sono messi a disposizione”, ha detto Di Sanzo.

“Prato è una città complessa, con sfide che non si affrontano con gli slogan. Abbiamo bisogno di persone che sappiano stare sul territorio, ascoltare, costruire. Questa lista lo dimostra: c’è chi conosce il tessuto produttivo e il mondo del lavoro, chi opera nel sociale, nella cultura o nel volontariato, chi ha già dimostrato di saper amministrare. C’è una presenza capillare nei paesi e nelle frazioni. E c’è una quota importante di under 35, giovani che sono pronti a portare il loro determinante contributo. Sono convinto – ha aggiunto il segretario – che questa lista raccoglierà un ottimo consenso. Non perché lo diciamo noi, ma perché quando porti candidature serie, con radici forti nel tessuto cittadino, le elettrici e gli elettori lo riconoscono. A partire da oggi lavoriamo per costruire il più ampio consenso possibile attorno alla proposta del Partito Democratico”.

Questa la lista dei candidati: Gabriele Alberti, 47 anni, Derio Bacci, 34 anni, Fulvio Barni, 26 anni, Francesco Bellandi, 34 anni, Lucia Berni, 66 anni, Francesco Berti, 46 anni, Cristina Betti, 59 anni, Gabriele Bresci, 42 anni, Michela Buongiovanni, 57 anni, Martina Cacciato, 36 anni, Maurizio Calussi, 50 anni, Elena Cardosi, 59 anni, Edoardo Carli, 29 anni, Eleonora Carta, 25 anni, Elisa Cherus, 34 anni, Mariagrazia Ciambellotti, 64 anni, Gianluca Coppini, 56 anni, Antonio Facchi, 36 anni, Francesca Faggi, 60 anni, Adamo Guerriero, 59 anni, Carla Guerrini, 64 anni, Stefano Nesi, 63 anni, Giuseppina Petruccelli, 49 anni, Matilde Rosati, 33 anni, Arjana Salimusaj, 23 anni, Marco Sapia, 48 anni, Lamberto Scali, 73 anni, Matilde Spinelli, 36 anni, Antonio Tammaro, 34 anni, Paola Tassi, 63 anni, Lorenzo Tinagli, 29 anni, e Letizia Zaccardo, 42 anni.