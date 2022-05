Ammissione ai nidi: graduatorie provvisorie

SESTO FIORENTINO – Sono consultabili online, all’indirizzo https://bit.ly/Nidi2223, le graduatorie provvisorie per l’ammissione ai servizi per la prima infanzia comunali per l’anno educativo 2022/2023.Le domande pervenute sono 276 a fronte di 163 i posti assegnabili (31 Piccolissimi, 29 Piccoli, 43 Medi e 60 Grandi) Le graduatorie, anonime e suddivise per fasce d’età, resteranno in pubblicazione fino […]

SESTO FIORENTINO – Sono consultabili online, all’indirizzo https://bit.ly/Nidi2223, le graduatorie provvisorie per l’ammissione ai servizi per la prima infanzia comunali per l’anno educativo 2022/2023.

Le domande pervenute sono 276 a fronte di 163 i posti assegnabili (31 Piccolissimi, 29 Piccoli, 43 Medi e 60 Grandi)

Le graduatorie, anonime e suddivise per fasce d’età, resteranno in pubblicazione fino al prossimo 3 giugno; entro questo termine gli interessati potranno presentare opposizioni inerenti esclusivamente il calcolo del punteggio, inviando una mail a asilinido@comune.sesto-fiorentino.fi.it.

“Registriamo un incremento delle domande rispetto allo scorso anno – afferma l’assessore Sara Martini – Molte delle richieste pervenute riguardano fascia dei Piccolissimi: si tratta di un segnale positivo che significa ripartenza dopo anni difficili e soprattutto grande fiducia nel sistema dei servizi educativi del territorio, in controtendenza rispetto al dato della denatalità registrato anche a Sesto Fiorentino”.

“Nelle prossime settimane – prosegue – ci sarà la riapertura dei termini per eventuali nuove domande e, alla luce dei primi scorrimenti, avremo un’idea più chiara del numero di quelle non accolte. Inoltre, nel mese di giugno, verrà pubblicato l’avviso per i buoni servizio per le famiglie che troveranno accoglienza nei servizi privati accreditati e convenzionati del territorio. Di fronte a tale domanda di posti nido, è necessario davvero fare squadra per sviluppare un sistema integrato di qualità e per rispondere pienamente ai bisogni della cittadinanza”.