Ancora un’aggressione a un autista di un’autobus. I sindacati denunciano: “Episodi che si ripetono troppo spesso”

CAMPI BISENZIO – E’ successo tutto in pochi secondi. Ma sufficienti per un’aggressione ai danni di un autista di Autolinee Toscane. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, 4 gennaio, intorno alle 18, a bordo della linea 212 in partenza dalla fermata del parco Iqbal di Campi Bisenzio e diretta alla stazione centrale di Prato. Secondo quanto riferito da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, dopo la salita dei passeggeri e la ripartenza del mezzo, un uomo, probabilmente di origine magrebina e in evidente stato di alterazione, si sarebbe avvicinato al posto di guida chiedendo informazioni sulla possibile destinazione dell’autobus verso un centro commerciale della zona. Senza attendere risposta, l’uomo avrebbe iniziato a colpire con calci e pugni lo sportello di protezione dell’autista, mandando in frantumi il vetro. Subito dopo, un secondo uomo che si trovava con lui lo avrebbe accompagnato verso la porta posteriore del mezzo. Da dove, dopo essere riusciti a sbloccare le porte, i due sarebbero riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti infatti i Carabinieri della Compagnia di Signa, mentre un’ambulanza ha trasportato l’autista al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi per le cure necessarie, in modo particolare per un taglio a una mano provocato dai vetri che sono “piovuti” all’interno della postazione di guida. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. Le organizzazioni sindacali del trasporto pubblico tornano quindi a chiedere “interventi concreti e strutturali per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri, denunciando come episodi di violenza a bordo dei mezzi continuino a ripetersi con preoccupante frequenza”.