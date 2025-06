“Aperiboh!”: arrivano gli aperitivi a sorpresa nelle aziende agrituristiche del territorio

LASTRA A SIGNA – Prenota un aperitivo e scopri il territorio. Dalla prossima settimana partirà la nuova iniziativa di promozione territoriale “Aperiboh”, gli aperitivi a sorpresa nelle aziende agrituristiche del territorio. Ogni giovedì, da giugno a settembre, coloro che vorranno partecipare all’iniziativa potranno passare una serata in una delle aziende che hanno aderito, gustando un buon calice di vino (o altra bevuta) e un buffet di prodotti locali. Per partecipare all’evento gli interessati dovranno mandare un messaggio al numero 0558743245 con i seguenti dati: data evento prescelta, cognome, numero di telefono e numero di partecipanti. Successivamente riceveranno un primo messaggio di conferma e il giorno stesso dell’evento un altro messaggio verrà inviato dalla struttura con tutte le informazioni necessarie. La location dell’aperitivo sarà quindi svelata a sorpresa il giorno della data prescelta: si tratta comunque di tutte aziende agrituristiche locali situate sulle colline lastrigiane che offriranno anche produzioni aziendali come olio, vino, marmellate e miele. “Si tratta di un’iniziativa – ha spiegato l’assessore al marketing territoriale Mirio Bogani (nella foto) – che ha come obiettivo quello della scoperta del territorio e della valorizzazione delle nostre aziende, delle produzioni locali e del nostro bellissimo paesaggio collinare. Sarà una vera e propria sorpresa perché fino al giorno dell’evento nessuno saprà in quale azienda sarà l’aperitivo con la sola garanzia di 4 ottimi ingredienti: uno scorcio collinare, prodotti del territorio, una bevuta e, appunto, una suggestiva incognita”. Il primo giovedì in cui si terranno gli “Aperiboh” sarà il 12 giugno, per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0558743245.