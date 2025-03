Aprile al Museo archeologico di Gonfienti: un mese di storia, cultura e scoperte

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti è pronto ad accogliere il pubblico con un mese ricco di appuntamenti imperdibili, pensati per appassionati di storia, famiglie e bambini. Dalle visite guidate agli scavi, fino a conferenze e laboratori didattici, aprile sarà l’occasione perfetta per immergersi nella storia del nostro territorio e scoprire il fascino […]

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti è pronto ad accogliere il pubblico con un mese ricco di appuntamenti imperdibili, pensati per appassionati di storia, famiglie e bambini. Dalle visite guidate agli scavi, fino a conferenze e laboratori didattici, aprile sarà l’occasione perfetta per immergersi nella storia del nostro territorio e scoprire il fascino dell’archeologia. Il viaggio nella storia inizia sabato 5 aprile alle 17 con una visita guidata a tema, particolarmente consigliata, con un’etruscologa, che condurrà i presenti “Da Gonfienti a Marzabotto” alla scoperta della forma delle antiche città, delle reti viarie e dei commerci che animavano il mondo etrusco. Il costo è di 5 euro, oltre al biglietto d’ingresso (4 euro, 2 euro o gratuità previste). La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@museogonfienti.it. Giovedì 10 aprile, alle 17 sarà il momento di un viaggio nel passato teatrale con “L’ora di storia”, un incontro a cura del professor Andrea Innocenti. Il tema sarà “Maria da Prato e il teatro fiorentino del ‘500”, un’occasione per immergersi nei fasti e nei salotti privati di un’epoca affascinante. L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione alla mail o al numero del Museo.

L’appuntamento con l’archeologia di domenica 13 aprile alle 9.30, consente una visita allo scavo archeologico di Gonfienti e al Mulino adiacente. Un’opportunità unica per osservare da vicino i luoghi della ricerca e comprendere il lavoro degli archeologi. La partecipazione ha un costo di 5 euro, con acquisto del biglietto entro le 18.30 del giorno precedente al museo oppure on line al link https://www.ticketone.it/artist/scavo-gonfienti/#calendar-start=2025-04. Il ritrovo è fissato presso il parcheggio del Mulino in via di Gonfienti 4. La visita durerà circa 2 ore e 30 minuti/3 ore e, in caso di inagibilità dell’area di scavo, si concentrerà sull’esposizione di reperti presso il Mulino. Giovedì 17 aprile alle 17.30, il Museo aprirà le porte con “I piccoli giovedì… al Museo”, un pomeriggio dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni con letture animate a cura della Biblioteca Tiziano Terzani. Un appuntamento gratuito per un’avventura da ascoltare e vivere, su prenotazione. Per concludere il mese, sabato 26 aprile alle 16, i bambini dai 7 agli 11 anni potranno partecipare al laboratorio “Lettere dal passato”, un’esperienza che permetterà di scoprire i segreti della scrittura etrusca. Un’occasione per avvicinarsi al mondo degli antichi abitanti di Gonfienti. Costo 5 euro a bambino con primo accompagnatore gratuito. Su prenotazione. Per partecipare agli eventi e per maggiori informazioni info@museogonfienti.it – 0558959701.