Associazione Vita Indipendente, mercoledì 6 dicembre manifestazione di protesta a Firenze

FIRENZE – “L’assistenza personale è indispensabile per consentire ai disabili gravi di vivere la loro vita come tutti, esercitando in concreto i diritti fondamentali ed evitando di andare a morire nelle Rsa. Il contributo “vita indipendente!” – che la Regione Toscana eroga ai disabili gravi che ne fanno richiesta – serve proprio a pagare gli assistenti personali”. A parlare è l’associazione Vita Indipendente Onlus Ets Aps che per domani, mercoledì 6 dicembre, ha organizzato una manifestazione di protesta di fronte alla sede della Regione a partire dalle 10.30. Questo perché, come spiegano, “troppi disabili sono alla disperazione sia per l’ampia insufficienza dei soldi erogati dalla Regione, sia perché sono in lista d’attesa. Per adeguare il contributo vita indipendente al costo della vita e per eliminare le liste d’attesa, ci vogliono almeno 8 milioni di euro in più per il 2024, ma l’assessore competente in materia ci ha detto che non dispone di tali ulteriori risorse. La Regione Toscana ha il dovere e il potere di trovare queste risorse che sono ben poca cosa rispetto all’intero bilancio dell’ente. Per questo, invitiamo tutte le persone, disabili e non, che intendono sostenerci per raggiungere gli standard di una vita degna di essere vissuta, a unirsi alla nostra protesta”.