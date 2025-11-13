Associazione “W la nuova pista di Peretola”: “Soddisfatti per il decreto Via, una svolta attesa e necessaria”

FIRENZE – Il gruppo di cittadini che “si riconoscono” nel gruppo “W la nuova pista di Peretola” accolgono, come scrivono in una nota, “con soddisfazione la notizia del definitivo via libera ministeriale al progetto della nuova pista dell’aeroporto. L’approvazione segna un punto di svolta atteso e necessario per l’infrastruttura toscana”. Si tratta, infatti, di un’associazione nata il 16 luglio 2017 “con l’obiettivo specifico di sostenere e monitorare la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto. Con oltre 4.200 iscritti, rappresentiamo una voce autorevole della cittadinanza che considera l’opera strategica per la sicurezza, lo sviluppo e la competitività del territorio”. E per questo “desidera esprimere il proprio riconoscimento per l’impegno istituzionale dimostrato nel comprendere l’importanza strategica dell’opera. La collaborazione fra gli enti regionali e comunali, rappresentati dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal sindaco di Firenze Sara Funaro, ha permesso di sbloccare una situazione complessa e di ottenere il consenso finale per un’opera giudicata cruciale. Il progetto, che prevede l’inizio dei lavori preliminari già a partire da settembre 2026, è fondamentale per la sicurezza e l’affidabilità: L’adeguamento tecnico della pista permetterà di aumentare l’affidabilità operativa e di ridurre significativamente i disagi dovuti alle condizioni atmosferiche. L’impatto acustico: il nuovo orientamento e la gestione delle rotte garantiranno l’allontanamento dei sorvoli dalle aree urbane densamente abitate, offrendo sollievo e una migliore qualità della vita a molti cittadini. Lo sviluppo: garantirà una crescita all’economia toscana. L’approvazione e la conseguente pianificazione dell’avvio dei lavori a settembre rappresentano un risultato importante per la città e riconosciamo il ruolo cruciale svolto da tutti gli enti istituzionali, in particolare i vertici regionali e comunali, nel garantire che il progetto della nuova pista procedesse verso l’obiettivo finale. Il nostro gruppo continuerà a seguire le fasi esecutive con attenzione, per assicurare che gli obiettivi di sicurezza, sviluppo e di sollievo ambientale per cui ci siamo battuti siano pienamente raggiunti.