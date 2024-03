Atletica Campi, allo Zatopek protagonisti Cadetti e Cadette: oltre 250 gli atleti in gara

CAMPI BISENZIO – Allo stadio Zatopek di Campi Bisenzio, una settimana dopo le gare Ragazzi e Ragazze, l’Atletica Campi Bisenzio del presidente Riccardo Bicchi è tornata a un grande impegno organizzativo, ospitando la fase interprovinciale del Campionato di società Cadetti e Cadette (atleti e atlete nati nel 2009 e nel 2010). Una grande mattinata di sport cominciata di buon ora e conclusasi, nel pieno rispetto degli orari, poco dopo le 13. In pista molti dei prospetti più promettenti dell’atletica toscana, tra cui diversi campioni toscani indoor in carica e altri che lo sono stati lo scorso anno tra i Ragazzi e Ragazze. Le gare di marcia che hanno chiuso la mattinata erano a carattere regionale e allineavano al via quasi tutti i migliori atleti toscani, come i rispettivi vincitori: Riccardo Rabai dell’Atletica Grosseto Banca Tema, campione toscano indoor e vincitore di recente a Frosinone del Trofeo Nazionale su strada, e Sofia Cosci dell’Atletica Livorno, a sua volta campionessa toscana indoor. Sui 1.000 metri erano presenti alcuni protagonisti del recente campionato toscano di cross organizzato proprio dall’Atletica Campi a Villa Montalvo poche settimane fa. Marco Del Vicario dell’Atletica Firenze Marathon (che era stato terzo in quell’occasione) ha vinto in 2’41”73 davanti a due atleti della società di casa Luca Donelli e Niccolò Dabizzi. Del Vicario è stato anche terzo nel lancio del peso. Sui 1.000 metri Cadette ha vinto in 3’07”47” Francesca Randelli (anche lei Atletica Firenze Marathon) che era stata quarta a Villa Montalvo. La Randelli ha fatto poi doppietta vincendo i 300 ostacoli in 48”95.

Da segnalare anche la vittoria di Valentina Lule dell’Atletica Sestese Femminile, al primo anno di categoria, che nell’alto si è imposta con 1,58, mancando poi non di molto l’1,61 che sarebbe stato minimo per i Campionati italiani. La Lule in precedenza aveva preso anche medaglia (d’argento) sugli 80 metri correndo in 10”76 dietro a Claudia Santoni dell’Atletica Prato (10”69). Niccolò Comucci dell’Assi Giglio Rosso e Gabriele Ammannati della Sestese si sono scambiati oro e argento nei lanci: Comucci ha vinto il martello ed è stato secondo nel peso, Ammannati primo nel peso e secondo nel martello. La squadra di casa registra anche il successo di Niccolò Santagati nel salto in lungo con 6 metri. Per l’occasione hanno fatto lavoro egregio i tanti volontari messi in pista dalla società, il gruppo giudici gare della Fidal Toscana con in campo alcuni dei più efficienti uomini e donne a disposizione, la segreteria Sigma all’interno degli uffici, i cronometristi delle sezioni congiunte di Grosseto e Lucca che hanno permesso la visualizzazione in tempo reale delle classifiche delle corse. L’evento si è potuto vedere in diretta sul canale YouTube della Toscana Atletica Jolly, dove si possono ritrovare le immagini andate in onda. Allo Zatopek (dove sono pronti al varo anche i lavori per il restyling della pista a cura del Comune di Campi Bisenzio) oltre che con le gare studentesche che costellano le mattinate dei giorni feriali, si tornerà in pista nei pomeriggi del 4 e 5 maggio con la due giorni dei Campionati toscani di società Allievi e Allieve. Poi, nella seconda parte di stagione, la Finale Oro che assegnerà gli scudetti dei Campionati italiani di società, sempre Allievi e Allieve.