Atletica Campi, il racconto di una giornata fra sport e solidarietà agli alluvionati

CAMPI BISENZIO – Si è svolto sabato scorso il Gran Prix Esordienti organizzato dall’Atletica Campi con uno scopo ben preciso: raccogliere fondi per le famiglie e le associazioni che a causa dell’alluvione hanno avuto danni importanti. Ed è stata una manifestazione che ha avuto un grande successo, sia sportivo che per la raccolta fondi. Alla fine sono stati 325 partecipanti e tredici le società presenti (Pistoia Atletica, Le Panche Castelquarto, Pro Sport Scandicci, Atletica Castello, Atletica Calenzano, Montespertoli Sport, Runners Barberino, Nuova Atletica Lastra, Atletica Prato, Atletica Sestese, Atletica Sestese Femminile, Atletica Futura e naturalmente Atletica Campi Bisenzio), mentre l’assessore allo sport del Comune di Campi, Davide Baldazzi, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale prima del via alla manifestazione.

A tutti i presenti, infatti, è stato chiesto, a titolo volontario, di contribuire a raccogliere fondi per gli alluvionati: 1.775 euro la cifra raggiunta che, sommata alle ultime donazioni pervenute tramite la società campigiana (gruppo di podisti 95 euro, associazioni e privati 700 euro) hanno permesso di raccogliere 2.550 euro, mille dei quali sono stati devoluti alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, quello che è rimasto in cassa sarà destinato alle famiglie dei ragazzi che frequentano i corsi di atletica che hanno perso tutto in modo che per un determinato periodo di tempo saranno esentate dal pagamento del corso stesso.

Ma non è finita qui perché, come spiegano dall’Atletica Campi, “ci saranno altri momenti di solidarietà: il 18 dicembre, in occasione della tradizionale festa dei dolci presso la palestra dello Zatopek, in occasione degli auguri natalizi, sarà presentato un libro sull’alluvione il cui ricavato sarà devoluto interamente alle famiglie di Campi Bisenzio”.

(Immagine di archivio)