Atletica Campi, tutti i numeri del 2025. E il 18 gennaio si corre il Trofeo Martiri di Valibona

CAMPI BISENZIO – Terminato il 2025 e iniziato da pochi giorni il 2026, per l’Atletica Campi del presidente Riccardo Bicchi è tempo di bilanci. A conclusione, spiega, “di un anno molto proficuo nelle varie attività che svolgiamo presso lo stadio Zatopek. Attività che si sono arricchite con i corsi di psicomotricità rivolta ai bambini e bambine di 3-4 anni, i corsi di avviamento allo sport per i bambini da 5 ai 10 anni, i corsi di atletica per i ragazzi le ragazze dagli 11 anni in poi. Oltre ai corsi di ginnastica dolce per le persone adulte, i corsi Afa (Attività fisica adattata) in collaborazione con la Asl, grazie a quindici fra istruttori e tecnici seguiti dal responsabile Alessandro Balli“.

Un po’ di numeri: nel 2025 sono stati 387 i tesserati Fidal, 188 i tesserati con il Csi, 27 i tesserati per la Toscana Atletica Femminile e 21 i tesserati per la Toscana Atletica Maschile, realtà con le quali l’Atletica Campi è consorziata, per un totale, compresi gli iscritti ai vari corsi, di 654 persone. Tanti anche gli appuntamenti che hanno visto la società campigiana impegnata dal punto di vista organizzativo: il Trofeo scolastico, giunto alla 30° edizione e rivolto agli studenti delle scuole medie, con una media di 700 partecipanti per ogni giornata; il progetto “Campi si muove”, comprese le due feste finali con la presenza di più di 1.000 partecipanti; la festa finale del progetto “Liberi di educare”, rivolto ai bambini delle scuole materne.

Infine le manifestazioni sportive, iniziate il 14 gennaio con il 34° Trofeo Martiri di Valibona e proseguite con il campionato regionale di corsa campestre presso il parco di Villa Montalvo, le manifestazioni su pista a livello provinciale e regionale, il 2 settembre il “Trofeo Liberazione“ per finire con la “30’n Piana”, corsa podistica che si è svolta il 5 novembre. Senza dimenticare i centri estivi con 122 iscritti. Ma anche il 2026 parte alla grande, il 18 gennaio con la nuova edizione del Trofeo Martiri di Valibona.