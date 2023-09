Atletica Campi, un grande successo la finale nazionale Argento allo stadio Zatopek

CAMPI BISENZIO – Un grande successo organizzativo con apprezzamenti dalle 24 squadre (12 maschili e 12 femminili) provenienti da tutta Italia per l’Atletica Campi che ha messo in scena nel fine settimana la finale Argento del Campionato nazionale di società Allievi e Allieve (Under 18) di atletica. Allo stadio Zatopek sono andati in pista grandi […]

CAMPI BISENZIO – Un grande successo organizzativo con apprezzamenti dalle 24 squadre (12 maschili e 12 femminili) provenienti da tutta Italia per l’Atletica Campi che ha messo in scena nel fine settimana la finale Argento del Campionato nazionale di società Allievi e Allieve (Under 18) di atletica. Allo stadio Zatopek sono andati in pista grandi giovani campioni (tra cui quattro campioni italiani all’aperto in carica e altre maglie tricolori indoor), ma soprattutto si è vissuta un’atmosfera di grande partecipazione perché in questo tipo di gare lo spirito di squadra fa la differenza e si gareggia non solo per la prestazione personale ma per portare i punti in base ai piazzamenti ai rispettivi team. La società di casa ha messo in pista tutta la propria collaudata organizzazione per portare alto il nome di Campi Bisenzio, con oltre 50 volontari a disposizione, servizio ristoro particolarmente apprezzato da atleti, dirigenti e personale di giuria proveniente da tutta Italia e tanti altri accorgimenti a creare un clima perfetto dal punto di vista agonistico e ambientale. E oltre 600 presenze fra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori.

Per quanto riguarda le squadre, vittoria in campo maschile per la Lecco Colombo Costruzioni, per un punto (137 punti) sull’Atletica Libertas Unicusano Livorno (136), una delle due squadre toscane presenti insieme ai “cugini” dell’Atletica Livorno. Al terzo posto la Sef Emilsider Bologna (134). Tra le Allieve l’Atletica Brugnera Pinerolo Friulintagli vince per un punto e mezzo (154,5 a 153) sul Cus Trieste. Fiamme Oro Padova e Quercia Trento sono terze e quarte con gli stessi 138 punti. Fra i risultati individuali più eclatanti di sicuro c’è la doppietta 100 e 200 metri messa a segno dal pluricampione italiano di categoria Alessandro Trotto della Pontevecchio Bologna che ha vinto le due prove rispettivamente in 10″77 e 21″83 in entrambi i casi davanti al portacolori della Libertas Unicusano Livorno, Giacomo Giovinazzo.

La manifestazione (al link che pubblichiamo tutti i risultati https://www.fidal.it/risultati/2023/COD10832/Index.htm) è stata aperta sabato pomeriggio con la sfilata delle squadre a cui era presente l’assessore allo sport del Comune di Campi, Davide Baldazzi, oltre ad Alessio Piscini, consigliere nazionale a rappresentare la Fidal nazionale. Alla fine le squadre hanno festeggiato i rispettivi piazzamenti con la classica corsa a gruppi con in mano i rispettivi trofei vinti per un altro evento di spessore che passa agli archivi e ai ricordi felici per l’Atletica Campi.

Che non si ferma: domenica 8 ottobre, infatti, organizzerà sempre allo Zatopek il Trofeo delle Province, manifestazione che sarà allestita sotto l’egida della Fidal Toscana per Ragazzi e Ragazze, che metterà di fronte le rappresentative delle province della Toscana che si sfideranno nella classifica a squadre per il tradizionale trofeo ideato molti lustri fa dal compianto Aurelio Valvo. In arrivo, poi, come sempre la prima domenica di novembre (domenica 5 novembre), la “30 ‘n piana”, gara podistica sui 30 chilometri che serve come preparazione per la Maratona di Firenze, gara che, sebbene sia solo alla quarta edizione, sta incontrando sempre maggiore successo anche tra coloro che la corrono senza la necessità di preparare la gara più lunga.