Atletica leggera, allo stadio Zatopek le finali regionali della Coppa Toscana di prove multiple. Tutti i risultati

CAMPI BISENZIO – Un pomeriggio lunghissimo e spettacolare di atletica. e per di più in un giorno feriale infrasettimanale. Allo stadio Zatopek, giovedì 12 giugno, è andata in scena la finale regionale della Coppa Toscana di prove multiple Ragazzi e Ragazze (nati nel 2012 e nel 2013) che ha assegnato i titoli toscani delle multidiscipline […]

CAMPI BISENZIO – Un pomeriggio lunghissimo e spettacolare di atletica. e per di più in un giorno feriale infrasettimanale. Allo stadio Zatopek, giovedì 12 giugno, è andata in scena la finale regionale della Coppa Toscana di prove multiple Ragazzi e Ragazze (nati nel 2012 e nel 2013) che ha assegnato i titoli toscani delle multidiscipline sia individuali che di società. Un evento di grande livello tecnico con gli atleti chiamati a completare quattro discipline diverse, con tre formule di combinazione diverse a scelta, quindi di fatto tre gruppi di specialità al maschile e altrettanti al femminile. Le gare sono cominciate poco dopo le 15.30 e si è andati avanti fino a sera con la grande festa delle premiazioni finali. Elevati i contenuti tecnici, con il meglio dell’atletica giovanile in pista. Basti pensare che in campo maschile erano presenti tutti i detentori dei titoli toscani indoor 2025, nessuno escluso. Ancora una volta una quindi allo Zatopek è stata l’ennesima giornata di grande impegno per l’Atletica Campi, per le giurie e i cronometristi Fidal Toscana e i tecnici del servizio informatico Fidal Sigma/Gruppo Wise. Con il Comune di Campi Bisenzio che non ha mancato di dare il suo supporto con la presenza di Simona Pizzirusso, assessore allo sport.

Per quanto riguarda i risultati finali di società l’Atletica Firenze Marathon si è confermata campionessa toscana sia in campo maschile che femminile, superando rispettivamente Atletica Cascina e Toscana Atletica Empoli Nissan tra le Ragazze, Atletica Costa Etrusca e Pistoiatletica 1983 tra i Ragazzi. Per quanto riguarda le prove individuali questi i nuovi campioni regionali: Tetrathlon A Ragazze (60 ostacoli, lungo, peso e 600 metri): nuova campionessa toscana Isabella Berti dell’Atletica Sestese con Noa Roselli dell’Atletica Costa Etrusca (decima assoluta) prima e campionessa toscana del primo anno di categoria (2013). Tetrathlon A Ragazzi: primo Niccolò Cosimini del Gruppo Marciatori Barga con Enea Londi dell’Atletica Costa Etrusca settimo assoluto e primo del 2013

Tetrathlon B Ragazze (vortex, 60 metri, lungo e marcia): prima Libera Donzellini della Weloveinsulina Team di Arezzo con Irati Fernandez Grana dell’Atletica Virtus Lucca 12esima e prima del 2013. Tetrathlon B Ragazzi: primo Giulio Cipriani dell’Atletica Firenze Marathon con terzo assoluto e primo del 2013 Niccolò Galeotti dell’Atletica Calenzano. Tetrathlon C Ragazze (peso, 60, alto, 600): prima la beniamina di casa dell’Atletica Campi, Letizia Oltrabella, che ha vinto tre prove su quattro ad eccezione del lancio del peso con Azzurra Camici dell’Atletica Firenze Marathon 13esima assoluta e prima del primo anno. Tetrathlon C Ragazzi: primo Philippe Vannucchi dell’Uisp Atletica Siena, primo nelle specialità dei 600 metri e del peso e secondo sui 60 e nell’alto, gara dove si è arreso solo davanti all’exploit di Leonardo Piomboni dell’Altetica Campi che ha migliorato di molto il proprio primato personale vincendo la gara con 1,52 e chiudendo secondo nella classifica generale; primo del 2013 è stato Cosimo Focardi dell’Atletica Firenze Marathon.