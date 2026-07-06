Autocarro urta il sottopasso di piazza della Chiesa e disperde formaggi per strada

SESTO FIORENTINO – Un autocarro adibito al trasporto di prodotti caseari ha urtato contro l’impalcato del sottopasso di piazza della Chiesa, riportando gravi danni alla parte superiore del cassone e disperdendo il carico in strada. Il fatto è avvenuto sabato 4 luglio intorno alle 9,30 del mattino. Il conducente, un uomo di 51 anni, non si è fermato né ha provveduto ad avvisare dell’accaduto le autorità competenti, ma si è allontanato frettolosamente dal luogo dell’incidente. Una pattuglia di motociclisti della Polizia Municipale lo ha prontamente rintracciato e fermato in via della Querciola. Per lui sono scattate le sanzioni ai sensi degli articoli 7, 15 e 185 del Codice della Strada.