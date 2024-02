Automobile Club Prato, Claudio Bigiarini confermato direttore 

PRATO – Claudio Bigiarini è stato confermato per un altro biennio nel ruolo di direttore dell’Automobile Club di Prato. La scelta è stata presa da Aci col parere favorevole unanime del consiglio direttivo di Automobile Club Prato che in prima persona si è speso per chiedere di prolungare l’esperienza in provincia di Bigiarini. Direttore dal […]

PRATO – Claudio Bigiarini è stato confermato per un altro biennio nel ruolo di direttore dell’Automobile Club di Prato. La scelta è stata presa da Aci col parere favorevole unanime del consiglio direttivo di Automobile Club Prato che in prima persona si è speso per chiedere di prolungare l’esperienza in provincia di Bigiarini. Direttore dal 1 febbraio 2018, è stato infatti uno dei grandi protagonisti della crescita dell’Automobile Club di Prato, potendo vantare alle spalle una lunga esperienza, ben 31 anni, nella federazione Aci come responsabile degli uffici del Pra e nella direzione del personale come formatore.

Nell’arco dei sei anni da direttore a Prato Bigiarini è stato assieme al presidente Federico Mazzoni e al consiglio direttivo, uno dei fautori del dialogo con la Mille Miglia, arrivando a fare passare nel 2021 a Prato la “corsa più bella del mondo” e riuscendo a ottenere il bis proprio quest’anno, col passaggio della carovana in provincia di Prato fissato per venerdì 14 giugno. L’attività di Bigiarini si è incentrata anche sul piano organizzativo e amministrativo di Aci Prato, arrivando all’aumento della qualità del servizio offerto agli sportelli, assicurando un consolidamento dei bilanci, e gettando le basi per un costante e progressivo aumento del numero dei soci. Una serie di attività portate avanti guardando anche al futuro, procedendo con un ricambio generazionale delle figure presenti in Aci Prato.

“Fin dal suo insediamento Claudio si è immediatamente dimostrato una figura fondamentale per Aci Prato, – spiega il presidente Federico Mazzoni – negli anni il consiglio direttivo è sempre stato estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti, che d’altronde sono sotto gli occhi di tutti. E inoltre apprezziamo particolarmente l’attenzione morale messa nel lavoro quotidiano in Aci, che ricordiamo essere un ente pubblico a disposizione di tutti i cittadini. Adesso siamo sicuri che riusciremo assieme a raccogliere e a superare tutte le sfide future che ci attendono”.

Guardando agli obiettivi del prossimo biennio, Bigiarini assieme al consiglio direttivo vogliono consolidare la presenza costante su tutto il territorio provinciale, oltre a continuare ad aumentare il numero dei soci. Eventi in provincia che si sono caratterizzati in questi anni per l’organizzazione della Green Race, la promozione del Drifting, e la valorizzazione sia dello sport agonistico che di quello amatoriale. Tutto in un periodo caratterizzato dalla pandemia e anche dall’incendio del 2021 che ha visto gli uffici riaprire in un solo mese dopo il rogo. “E’ una conferma in cui speravo, – aggiunge Bigiarini – il territorio pratese mi ha subito accolto e fatto sentire pienamente integrato nel lavoro di promozione e di erogazione di servizi per la cittadinanza. Nel prossimo biennio ci sono numerose attività da fare, quest’anno penso alla Mille Miglia, Green Race, Drifting e Ruote nella storia, e questo mi entusiasma. Mi preme sottolineare anche la grande armonia e stima reciproca che si respira in Aci Prato, un clima che dà a tutti sempre maggiori stimoli a dare il massimo”.

A proposito di eventi, domani sera alle 21 nella sede di Ruote Classiche Club Prato, in via Ferrucci 135, si terrà la prima riunione rivolta a enti e associazioni per l’organizzazione del passaggio a Prato della Mille Miglia 2024. In precedenza, alle 18, nella sede di Aci Prato in via Ferrucci 195/t si terrà il secondo appuntamento d’ascolto in vista delle elezioni amministrative. Il dialogo su mobilità e infrastrutture vedrà protagonista Azione.