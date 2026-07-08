CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22 di sabato 11 alle 6 di domenica 12 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello, verso Bologna.
Autostrada: chiuso il tratto di Calenzano
CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22 di sabato 11 alle 6 di domenica 12 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e […]