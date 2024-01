Avis Campi Bisenzio, nel 2023 donazioni in crescita del 6%. E ora un convegno in memoria di Gianni Pasquini

CAMPI BISENZIO – Un convegno in memoria di Gianni Pasquini, rimasto vittima dell’alluvione dello scorso novembre. E’ quello organizzato da Avis Campi Bisenzio (associazione di cui Pasquini era consigliere) e Admo (Associazione donatori midollo osseo) il prossimo 20 gennaio alle 15 in sala consiliare sul tema “Sangue, piastrine, plasma e cellule staminali emopoietiche”. Un appuntamento che, per quanto riguarda l’associazione campigiana, arriva a conclusione di un anno impegnativo e che ha visto una crescita delle donazioni del sangue del 6%. E che anche in questo caso, come sottolineato dal suo presidente Adriano Rossi (nella foto), si è posta l’obiettivo di “informare la cittadinanza”. Partendo, e anche questo aspetto Rossi ha tenuto a sottolinearlo, proprio dal ricordo di Gianni Pasquini: i due, infatti, hanno fatto parte anche del Gruppo donatori sangue delle Officine Galileo (oggi Gruppo Leonardo), oltre a condividere insieme anche un lungo percorso professionale. Tanti gli interventi previsti, fra cui quelli del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, del presidente nazionale Avis, Giampietro Briola, e del presidente regionale Claudia Firenze: “Sarà l’occasione – ha aggiunto Rossi – per ricordare un uomo che era come un fratello. Una persona unica, se rapportata all’epoca che viviamo, e che non vogliamo sia dimenticata”. Il ricordo di Rossi, poi, va a quei giorni drammatici, quando Pasquini è stato strappato alla sua famiglia dalla furia dell’acqua, provocando tanta commozione non solo nella sua associazione ma anche in tutta la comunità campigiana.