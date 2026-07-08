Avviso di gara per l’alienazione a trattativa diretta di un terreno comunale a Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Il Comune di Poggio a Caiano rende noto che è indetta una gara informale mediante trattativa diretta per l’alienazione di un terreno di proprietà comunale, in piazza Di Vittorio (censito al catasto terreni – foglio 3, particella 1215, della superficie di 140 metri quadrati) con prezzo a base d’asta di 10mila euro. La partecipazione è riservata esclusivamente ai soggetti confinanti con il bene, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso integrale. Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Poggio a Caiano entro le 13 del 31 luglio secondo le modalità indicate nell’avviso integrale. L’apertura delle offerte avrà luogo il 3 agosto alle 9.30 in Comune.

L’avviso integrale, con la documentazione di gara e i modelli da utilizzare, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Poggio a Caiano all’indirizzo https://poggioacaiano.patisweb.it/page/588/avvisi.html e presso il servizio sviluppo del territorio (il responsabile del procedimento è l’architetto Christian Ciampi).