Bambagioni: “Preferiamo essere premiati alle urne e lasciar vincere i nostri avversari nei sondaggi”

FIRENZE – “Preferiamo essere premiati alle urne e lasciar vincere i nostri avversari nei sondaggi”: a dirlo è Paolo Bambagioni, coordinatore della campagna di “È Ora!” per Tomasi presidente. “Il nostro candidato presidente Alessandro Tomasi – aggiunge – sta girando tutta la Toscana e sta affermando concetti chiari su sanità, edilizia sociale, politiche per i giovani, infrastrutture, che lo porteranno a recuperare, come ha già iniziato a fare, rispetto a un sistema che è forte, o si sente forte, solo per la pratica del potere. Non crediamo che il distacco sia così ampio come viene sostenuto né che sia irrecuperabile; anzi, quel sondaggio ci sembra fatto tutto ad uso interno, per tenere insieme il tutto e il contrario di tutto, con il miraggio di prebende per tutti i commensali. Noi civici diamo il nostro, importante, contributo e notiamo che viene captato anche da alcuni primi sondaggi. Siamo convinti che lo spazio civico sia enorme, dai votanti Centrosinistra delusi fino ai tanti che non vanno più a votare e che torneranno alle urne”.