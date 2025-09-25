Bando per il contributo affitti, i termini per presentare le domande scadono il 17 ottobre  

CARMIGNANO – Ci sarà tempo fino a venerdì 17 ottobre per presentare domanda per richiedere il contributo all’affitto. Il Comune, per il 2025, mette a disposizione complessivamente 40.077 euro, 35mila provenienti dal proprio bilancio, 5.077 dalla Regione. Due le fasce di reddito familiare Ise previste per richiedere il contributo per l’affitto: la fascia A per famiglie con un Ise inferiore o uguale a 16.033,42 euro; la fascia B per famiglie che hanno una situazione economica Ise da 16.033,43 a 32.456,72 euro, con un valore Isee non superiore a 16.500 euro.

Il bando per il contributo agli affitti è riservato ai cittadini italiani, residenti a Carmignano, che non possiedono abitazioni e non sono assegnatari di alloggi di edilizia pubblica. Il contributo è fino ad un massimo di 3.100 euro per la fascia A, e di 2.325 euro per la fascia B.

La domanda è da presentare, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, disponibile sulla pagina dedicata “Contributo affitto 2025” del portale dell’amministrazione, esclusivamente per posta certificata (Pec) all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it, o a mano all’Ufficio protocollo. Per assistenza alla compilazione è possibile rivolgersi allo sportello della “Bottega della Salute”. Info: sociale@comune.carmignano.po.it. Il bando è scaricabile dal portale del Comune di Carmignano, alla sezione appositamente predisposta per il contributo agli affitti.