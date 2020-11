CALENZANO – Sarà pubblicato domani all’albo pretorio online del Comune il bando per la gestione del Teatro Manzoni, la cui attuale gestione è in scadenza alla fine dell’anno. L’obiettivo del bando, che ha validità di tre anni rinnovabili per altri tre, si legge in una nota del Comune “è di continuare a valorizzare il Teatro Manzoni, attraverso […]

CALENZANO – Sarà pubblicato domani all’albo pretorio online del Comune il bando per la gestione del Teatro Manzoni, la cui attuale gestione è in scadenza alla fine dell’anno. L’obiettivo del bando, che ha validità di tre anni rinnovabili per altri tre, si legge in una nota del Comune “è di continuare a valorizzare il Teatro Manzoni, attraverso iniziative che permettano di mantenerlo vivo e partecipato, dai cittadini di Calenzano e non solo”.

Tra le caratteristiche richieste al gestore ci sarà l’integrazione con le altre realtà associative e culturali del territorio, una programmazione differenziata tra generi teatrali e musicali capace di offrire un’ampia gamma di opportunità culturali e coinvolgere quindi un pubblico ampio. Si chiede inoltre di favorire la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, anche attraverso partership con altri enti culturali e i servizi culturali del Comune. Il bando dovrà individuare il nuovo gestore del teatro mediante una gara pubblica, procedura indispensabile sia per la tipologia del servizio che per il valore dell’affidamento. Così come è già avvenuto e avverrà nei prossimi mesi in molti altri teatri di enti locali nell’area fiorentina

L’Amministrazione comune “auspica un’ampia partecipazione al bando, sia per numero di soggetti che per qualità di progetti presentati, a partire da quello che potrà presentare il gestore uscente“.