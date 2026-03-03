Baratti (Lega-FI) “Sulla sicurezza il livello dei reati resta significativo”

CALENZANO – Il capogruppo della lista Baratti Sindaco-Lega Forza Italia, Daniele Baratti è intervenuto in consiglio comunale sul tema della sicurezza dopo che l’assessore competente ha illustrato i dati relativi all’andamento dei reati, evidenziando come nel 2025 si sia registrata una riduzione percentuale del totale dei reati rispetto al 2024. “Si tratta certamente di un […]



CALENZANO – Il capogruppo della lista Baratti Sindaco-Lega Forza Italia, Daniele Baratti è intervenuto in consiglio comunale sul tema della sicurezza dopo che l’assessore competente ha illustrato i dati relativi all’andamento dei reati, evidenziando come nel 2025 si sia registrata una riduzione percentuale del totale dei reati rispetto al 2024. “Si tratta certamente di un elemento positivo, – afferma Baratti – ma che non può essere letto in modo superficiale o utilizzato per trasmettere un messaggio eccessivamente ottimistico. Se si analizza infatti il quadro complessivo dell’ultimo quinquennio, emerge chiaramente come il dato più recente rappresenti comunque il secondo valore più alto degli ultimi cinque anni, inferiore solo a quello registrato nel 2024, che aveva segnato un picco particolarmente elevato. A questo si aggiunge un ulteriore elemento di riflessione: da risposta a specifico accesso agli atti risulta che nel corso del 2025 sia stato effettuato solo 10 volte il terzo turno della Polizia Locale”.



“Un dato che – secondo Baratti – evidenzia come il presidio nelle fasce serali sia stato necessariamente limitato anche a causa delle carenze di organico. Questo significa che, al di là della diminuzione percentuale rispetto a un anno eccezionale, il livello complessivo dei reati resta significativo e merita attenzione, prudenza e un rafforzamento concreto delle politiche di presidio e prevenzione. Particolare preoccupazione desta inoltre il dato relativo ai furti a danno delle attività economiche, che risultano in aumento percentuale, con un impatto diretto su commercianti e imprese del territorio. Desidero inoltre esprimere un sincero ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia Municipale per il lavoro che svolgono ogni giorno sul territorio, con impegno e professionalità, a tutela della sicurezza della nostra comunità. Alla luce di questi elementi, riteniamo che non sia il momento di abbassare la guardia, ma piuttosto di lavorare per rafforzare la presenza sul territorio, superare le carenze di organico della Polizia Locale e garantire un presidio più costante, soprattutto nelle fasce serali. La sicurezza dei cittadini e delle attività economiche deve restare una priorità assoluta da affrontare con senso di responsabilità”.