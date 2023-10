Baratti (Lega) “Furti in aumento nei negozi nel 2022”

CALENZANO – “Nel 2022 sono aumentati i furti negli esercizi commerciali”: lo afferma in una nota il capo gruppo della Lega Daniele Baratti. “I dati della Prefettura, validati di recente dal Ministero, – spiega Baratti – ci permettono di delineare un quadro della situazione su Calenzano. Tale quadro evidenzia come negli ultimi due anni i furti che precedentemente si concentravano maggiormente nelle abitazioni, adesso si siano spostati negli esercizi commerciali. Di fatto, a fronte di una riduzione dei furti nelle abitazioni, registriamo una variazione di +104% nel periodo 2019-2022 di furti negli esercizi commerciali. L’altro dato da evidenziare è quello dell’aumento dei furti sulle auto in sosta (+11%). Riteniamo opportuno un confronto con le associazioni di categoria per individuare iniziative che possano permettere un maggiore livello di sicurezza per gli esercizi commerciali. E’ necessario che la prevenzione e la sicurezza siano declinate in un contesto di ampia collaborazione, nel quale l’attività delle forze di polizia sia integrata da misure di difesa passiva che fungano intanto da deterrente per i malintenzionati e poi da ausilio per le indagini dirette eventualmente a identificare gli autori dei reati. Altresì, ritengo importante convocare nelle prossime settimane, in qualità di Presidente della prima Commissione, una seduta alla presenza della Polizia Municipale, dei Carabinieri e istituti di vigilanza privata al fine di approfondire meglio la situazione. Certamente, da parte di questa amministrazione, aver ridotto l’operatività della polizia municipale nei giorni festivi non è stato il miglior modo per migliorare la sicurezza del nostro territorio”.