Baratti (Lega) “Il PD cambia idea sul commercio”

CALENZANO – Il capo gruppo della Lega Daniele Baratti esprime “sorpresa e disapprovazione per la posizione del PD riguardo al commercio”. “Ad aprile avevamo ottenuto in consiglio comunale un consenso unanime per la nostra proposta di istituire un bando volto a fornire incentivi ai commercianti del territorio. -spiega Baratti – Dopo diversi mesi di attesa e senza alcun progresso visibile, ho presentato un’interrogazione per ottenere chiarimenti. Contrariamente a quanto precedentemente concordato, l’amministrazione ha deciso di cambiare direzione. Questa decisione, sembra essere influenzata anche da problemi di risorse nel bilancio e questo significa che non sarà emesso alcun bando. Se in passato avessimo evitato alcune spese superflue, oggi potremmo sostenere attivamente i commercianti locali per favorire la crescita economica nel nostro contesto locale. Il disappunto è proseguito quando ho dovuto constatare gli sviluppi del sito Calenzano Shopping: la mancanza di azioni concrete per rivitalizzare tale piattaforma amplifica il senso di disinteresse nei confronti del commercio locale da parte del Partito Democratico”.