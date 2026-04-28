“Basta solo che questa notte finisca” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Domenica 3 maggio alle 21.15 al Teatro Manzoni sarà in scena “Basta solo che questa notte finisca”, spettacolo nell’ambito della rassegna Incontri, viaggio nelle nuove drammaturgie. Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Riccardo Canzini, con l’ausilio tecnico e il disegno luci di Massimo Giordani. In una Bologna sospesa nel caldo immobile […]

CALENZANO – Domenica 3 maggio alle 21.15 al Teatro Manzoni sarà in scena “Basta solo che questa notte finisca”, spettacolo nell’ambito della rassegna Incontri, viaggio nelle nuove drammaturgie. Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Riccardo Canzini, con l’ausilio tecnico e il disegno luci di Massimo Giordani. In una Bologna sospesa nel caldo immobile di agosto, lo spettacolo trascina lo spettatore nel cuore di una notte che cambia per sempre la vita di Tubo, un ventenne come tanti. La scomparsa improvvisa dell’amico Tommaso e il suo successivo ritrovamento, “rotto in mille pezzi”, diventano il motore di un’indagine emotiva brutale. Tra una bottiglia di gin vuota e l’attesa dell’alba, il protagonista si trova costretto a raccogliere le schegge affilate di una realtà che non concede sconti. Riccardo Canzini nato nel 1997, si laurea con lode al DAMS di Bologna nel 2019, per poi diplomarsi alla Scuola Galante Garrone. Frequenta i corsi di Alta Formazione “Casa degli Artisti” al Teatro Due di Parma e CamERacting e partecipa a diversi workshop con Gabriele Di Luca, Fabio Bonifacci e Deflorian-Tagliarini. Nel 2021 con la Compagnia del Teatro dell’Argine vince il Premio Ubu con Politico Poetico. Oltre a lavorare con diverse realtà tra cui TeatroDue, Fantateatro, Teatro in Fasce e Orchestra Senzaspine, fra i suoi lavori spiccano Lessico Animale di Yuval Avital e il film Marcus e Mathias (2024) diretto da Maurizio Dall’Acqua.