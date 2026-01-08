Biblioteca: alcuni servizi sospesi per aggiornamento

SESTO FIORENTINO – Dal 18 al 27 gennaio compresi saranno sospesi alcuni servizi della Biblioteca Ernesto Ragionieri a causa di un aggiornamento dei programmi di gestione del prestito e della catalogazione dello Sdiaf. Saranno sospesi i servizi di prestito e restituzione presso la biblioteca Ernesto Ragionieri, il punto Bibliocoop e la biblioteca Bacci Romei, il […]

SESTO FIORENTINO – Dal 18 al 27 gennaio compresi saranno sospesi alcuni servizi della Biblioteca Ernesto Ragionieri a causa di un aggiornamento dei programmi di gestione del prestito e della catalogazione dello Sdiaf. Saranno sospesi i servizi di prestito e restituzione presso la biblioteca Ernesto Ragionieri, il punto Bibliocoop e la biblioteca Bacci Romei, il prestito interbibliotecario, il prestito a domicilio, la prenotazione dei materiali e l’accesso al servizio “Utente online”. Il catalogo online non rispecchierà la reale disponibilità dei materiali. La biblioteca rimarra comunque aperta al pubblico e tutte le sale saranno accessibili. Saranno regolarmente attivi: la lettura di quotidiani e riviste, la navigazione sui PC della biblioteca, la visione di film e utilizzo della PlayStation, la consultazione dei materiali disponibili, il gioco in sede con i giochi in scatola, la piattaforma MLOL (e-book, audiolibri e quotidiani online). Per la restituzione dei libri attendere dopo il 27 gennaio, quando le attività torneranno alla normalità.