Biblioteca di Carmignano: nel primo semestre crescono lettori e prestiti. Tutti i numeri 

CARMIGNANO – Crescono i lettori, aumentano i prestiti, crescono i libri, aumenta l’offerta culturale: è la fotografia della biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi”, come risulta dal report sul primo semestre 2026. In rapida sintesi i numeri da gennaio a giugno: 13.722 prestiti, 1.160 scambi interbibliotecari, 1.158 lettori fedeli, 16 laboratori scolastici e, come dice l’assessore alla […]

CARMIGNANO – Crescono i lettori, aumentano i prestiti, crescono i libri, aumenta l’offerta culturale: è la fotografia della biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi”, come risulta dal report sul primo semestre 2026. In rapida sintesi i numeri da gennaio a giugno: 13.722 prestiti, 1.160 scambi interbibliotecari, 1.158 lettori fedeli, 16 laboratori scolastici e, come dice l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni (nella foto), “tante, tante risorse intercettate, oltre 55 mila euro di finanziamenti ministeriali e regionali, che hanno permesso di ampliare la gamma dei servizi”.

Tutti gli indicatori sono in positivo: in positivo l’indice dei cosiddetti “utenti attivi”, incrementati dell’11,6 per cento; in positivo l’indice dei prestiti complessivi, più 2,77 per cento; in positivo l’indice degli scambi interbibliotecari interni al sistema pratese, più 46%; in positivo l’indice di soddisfazione autonoma delle richieste, pari al 96%. “Insomma, la biblioteca comunale è in buona salute, – aggiunge l’assessore Monni – l’attività ha interessato tutte le fasce della popolazione, in base ad una programmazione articolata sviluppata in collaborazione con scuole, associazioni, professionisti e realtà del territorio”.

E qui si entra direttamente nel “modello” sperimentato dalla Palazzeschi: un modello di “biblioteca diffusa”, che dalla sede fisica di via Gadda, a Seano, si è “estesa”, con 19 tipologie di laboratori e iniziative, allo Spazio Giovani di Comeana, ad Artimino, alla sala consiliare, all’area archeologica di Pietramarina, ai circoli, agli spazi all’aperto e ad altri luoghi di aggregazione. Un’azione di promozione della lettura, e dei libri, che ha visto protagonisti bambini, ragazzi, studenti, giovani, adulti, anziani, attraverso notti bianche, corsi, officine creative, Street art, arte terapia, teatrini, attività specifiche, spettacoli, incontri e rassegne.

I finanziamenti ottenuti hanno consentito di incrementare l’offerta formativa e la dotazione libraria: dall’inizio del 2026, la biblioteca ha accresciuto il proprio patrimonio di 1.500 volumi ed ora dispone di un capitale di 42.300 documenti, composto da 39mila libri, il 30% dei quali per bambini e ragazzi, e 3mila Dvd. “Sono risultati – conclude l’assessore alla cultura – che non vengono per caso. Sono la conseguenza della dedizione, impegno e capacità degli operatori della biblioteca comunale e dell’Ufficio cultura”.