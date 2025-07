Bilancio positivo per i “Venerdì del Centro”

CALENZANO – “Bilancio positivo per gli appuntamenti del Venerdì del centro: siamo soddisfatti di aver coinvolto negozianti, operatori e associazioni e di aver portato tante persone a vivere le strade cittadine nelle ore serali. Vivacizzare il centro con occasioni di svago e socialità è la strada giusta, che vogliamo percorrere anche per le prossime iniziative”. Commenta così l’assessore al Commercio Marco Venturini le due serate dell’11 e del 18 luglio scorsi che hanno visto in piazza Vittorio Veneto e in via Roma musica, sfilata in passerella, esibizioni, stand delle associazioni sportive. “Ringrazio tutti gli operatori commerciali e le associazioni, la Scuola di musica e gli Sbandieratori della città di Firenze per la collaborazione, l’ATC e la Vab per il supporto. L’idea – prosegue Venturini – di riprendere, dopo anni di pausa, la formula delle aperture serali si è confermata costruttiva e intendiamo proseguire coinvolgendo commercianti e operatori anche per il periodo natalizio. Ma c’è anche la volontà di organizzare anche iniziative in altre zone cittadine. Penso ad esempio a via Puccini, che conta molte attività, per cui punteremo a una formula specifica. Pensiamo che siano occasioni non solo positive per il tessuto commerciale cittadino ma anche per stare insieme e socializzare”.