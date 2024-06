Bilancio positivo per la Festa de l’Unità al circolo Dino Manetti. Pd: “Vogliamo tornare “centrali” nell’azione politica della città”

CAMPI BISENZIO – “La comunità del Partito Democratico campigiano è viva e si vede”: promosso a pieni voti il ritorno de la Festa de l’Unità, “un grandissimo successo, – dicono dal Pd – con la partecipazione di quasi 2.000 persone in nove giorni di eventi, dibattiti, divertimento e buon cibo. Dopo due anni di assenza, la festa è tornata in grande stile, coinvolgendo la popolazione come non succedeva da tempo. Siamo felici del riscontro positivo ottenuto, che ci sprona a continuare con ancora più determinazione la nostra opera di ascolto e dialogo con la cittadinanza, per tornare centrali nell’azione politica della città. Un grande ringraziamento va a tutti i volontari, iscritti e non, che con il loro impegno, presenza costante e partecipazione hanno reso possibile la riuscita di questo grande evento. Un grazie di cuore anche al circolo Arci Dino Manetti, che ci ha ospitato, accogliendoci e supportandoci nella buona riuscita della festa. Il grazie più grande, però, va a tutte le persone che hanno scelto di venire a mangiare alla Festa de l’Unità, ad assistere agli eventi o semplicemente a vedere in compagnia una delle due partite dell’Italia che abbiamo trasmesso. La vostra partecipazione è stata fondamentale per il successo della festa”.